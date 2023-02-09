Північна Корея приголомшила кількістю ядерних ракет на параді (фото, відео)

КНДР може завдати удару ядерною боєголовкою чи не в будь-якій точці світу

Північна Корея провела парад, показавши на ньому більше міжконтинентальних балістичних ракет, ніж будь-коли раніше, і натякнувши на нову зброю на твердому паливі. Про це повідомляє Reuters.

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КНДР провела нічний військовий парад у Пхеньяні в середу, щоб відзначити 75-ту річницю заснування своєї армії. Лідер країни Кім Чен Ин був присутній разом зі своєю дочкою, яка розглядається як можлива майбутня керівниця у спадковій диктатурі.

Міжконтинентальні балістичні ракети продемонстрували найбільший потенціал ядерного удару Північної Кореї. На параді також були присутні тактичні ядерні підрозділи.

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КНДР намагається залякати світ ядерним потенціалом фото: KCNA

Кадри, оприлюднені державними ЗМІ, показують 11 найбільших міжконтинентальних балістичних ракет КНДР Hwasong-17. Вони мають дальність, достатню для удару ядерною боєголовкою майже в будь-якій точці світу.

Також на параді були прототипи або макети нової твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети.

WATCH: #BNNNorthKorea Reports.#NorthKorea demonstrated its missile manufacturing muscle at a nighttime parade on Thursday, exhibiting more intercontinental ballistic missiles ICBMs than ever before and hinting at a new solid-fuel weapon.#Defence — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) February 9, 2023

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Переважно найбільші балістичні ракети країни використовують рідке паливо, що вимагає їх заправки паливом на місці запуску – процес, який займає багато часу.

Розробка твердопаливної ракети вже давно розглядається як ключова мета для КНДР, оскільки це може зробити її ядерні ракети важчими для виявлення і знищення.

Нагадаємо, напередодні північнокорейський диктатор прийшов із рідними на урочистий бенкет з військовими з нагоди 75-річчя армії країни – Кім Чен Ин показав дружину та доньку: рідкісні фото.

Раніше глава КНДР заявив, що протистоятиме ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї: Кім Чен Ин хоче створити армію з найбільшим ядерним потенціалом у світі.

Напередодні стало відомо, що влада КНДР має намір допомогти народним республікам із «відновлювальними роботами» : Північна Корея відправить своїх військових до «ЛНР» та «ДНР».

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Як відомо, США викрили крупні поставки боєприпасів Північної Кореї до РФ. Зазначається, що Північна Корея приховано поставляє Росії великі партії артилерійських снарядів для війні проти України.

Представник міноборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити. КНДР заявляла, що «чутки» про допомогу РФ мають на меті «заплямувати її імідж». Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

Зауважимо, що Північна Корея заперечила відсутність домовленостей із Москвою щодо постачання Росії зброї.