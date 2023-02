Північна Корея приголомшила кількістю ядерних ракет на параді (фото, відео)

Північна Корея провела парад, показавши на ньому більше міжконтинентальних балістичних ракет, ніж будь-коли раніше, і натякнувши на нову зброю на твердому паливі. Про це повідомляє Reuters.

КНДР провела нічний військовий парад у Пхеньяні в середу, щоб відзначити 75-ту річницю заснування своєї армії. Лідер країни Кім Чен Ин був присутній разом зі своєю дочкою, яка розглядається як можлива майбутня керівниця у спадковій диктатурі.

Міжконтинентальні балістичні ракети продемонстрували найбільший потенціал ядерного удару Північної Кореї. На параді також були присутні тактичні ядерні підрозділи.

Кадри, оприлюднені державними ЗМІ, показують 11 найбільших міжконтинентальних балістичних ракет КНДР Hwasong-17. Вони мають дальність, достатню для удару ядерною боєголовкою майже в будь-якій точці світу.

Також на параді були прототипи або макети нової твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети.

