США викрили крупні поставки боєприпасів Північної Кореї до РФ
КНДР прикривається постачанням боєприпасів до країн Близького Сходу чи Північної Африки
Північна Корея приховано поставляє Росії великі партії артилерійських снарядів для війні проти України. Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає CNN.
«Ще у вересні Північна Корея публічно заперечувала, що має намір постачати в Росію боєприпаси для їх використання в Україні. Однак ми маємо інформацію, яка вказує на те, що КНДР таємно забезпечує російську війну в Україні значною кількістю артилерійських снарядів», – зауважив представник Білого дому.
Кірбі також наголосив, що США продовжать стежити за постачанням.
Нагадаємо, представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити. КНДР заявляла, що «чутки» про допомогу РФ мають на меті «заплямувати її імідж». Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.
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