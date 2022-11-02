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США викрили крупні поставки боєприпасів Північної Кореї до РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США викрили крупні поставки боєприпасів Північної Кореї до РФ
Раніше Північна Корея офіційно відцуралася від допомоги Росії
фото з відкритих джерел

КНДР прикривається постачанням боєприпасів до країн Близького Сходу чи Північної Африки

Північна Корея приховано поставляє Росії великі партії артилерійських снарядів для війні проти України. Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає CNN.

«Ще у вересні Північна Корея публічно заперечувала, що має намір постачати в Росію боєприпаси для їх використання в Україні. Однак ми маємо інформацію, яка вказує на те, що КНДР таємно забезпечує російську війну в Україні значною кількістю артилерійських снарядів», – зауважив представник Білого дому.

Кірбі також наголосив, що США продовжать стежити за постачанням.

Нагадаємо, представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити. КНДР заявляла, що «чутки» про допомогу РФ мають на меті «заплямувати її імідж». Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

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Теги: США зброя Північна Корея росія партії боєприпаси

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