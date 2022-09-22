Головна Світ Політика
search button user button menu button

Північна Корея офіційно відцуралася Путіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Північна Корея офіційно відцуралася Путіна
КНДР заявляє, що «чутки» про допомогу РФ мають на меті «заплямувати її імідж»
фото з відкритих джерел

«Ніколи раніше ми не експортували зброю чи боєприпаси до Росії і не плануємо їх експортувати»

Представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити. Про це передає The Guardian.

КНДР заявляє, що «чутки» про допомогу РФ мають на меті «заплямувати її імідж».

«Нещодавно США та інші ворожі сили заговорили про «порушення резолюції» Ради безпеки ООН розпускаючи «чутки про збройні угоди» між КНДР та Росією. Ніколи раніше ми не експортували зброю чи боєприпаси до Росії і не плануємо їх експортувати», – йдеться у повідоленні.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

Банкова потролила Північну Корею, яка продає ракети Путіну.

Читайте також: Росія та КНДР. Як їх відносини вплинуть на Україну
Теги: Північна Корея росія зброя війна боєприпаси

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кім Чен Ин вступив у війну проти України?
Україна проведе демілітаризацію Північної Кореї Геополітика
9 вересня, 08:00
Північна Корея проголосила себе ядерною державою, – Yonhap News Agency
Північна Корея проголосила себе ядерною державою, – Yonhap News Agency
9 вересня, 04:09
Через санкції Росія змушена купляти ракети у північної Кореї
Банкова потролила Північну Корею, яка продає ракети Путіну
7 вересня, 10:47

Політика

Північна Корея офіційно відцуралася Путіна
Північна Корея офіційно відцуралася Путіна
Пєсков пояснив, чому його син відмовився воювати
Пєсков пояснив, чому його син відмовився воювати
Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз
Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз
Путін зараз показує свою слабкість – президентка Єврокомісії
Путін зараз показує свою слабкість – президентка Єврокомісії
Прем’єрка Британії в ООН дала обіцянку Україні
Прем’єрка Британії в ООН дала обіцянку Україні
ЄС готує потужну відповідь на останні дії Росії
ЄС готує потужну відповідь на останні дії Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Чи змінять хід війни останні рішення Путіна: відповідь аналітиків ISW
58K
Вперше з часів Другої світової. Чим унікальна мобілізація Путіна
57K
Ядерний шантаж Путіна: ЄС відреагував на погрози
48K
Мобілізація у РФ. Китай звернувся з закликом до України та Росії
27K
Залишилось менше 10 днів: мер Мелітополя закликав чоловіків негайно евакуюватися
24K
На кордоні з Польщею протестують студенти, яких не випускають на навчання (відео) 

Новини

За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
Вчора, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Вчора, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
20 вересня, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту