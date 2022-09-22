Північна Корея офіційно відцуралася Путіна

КНДР заявляє, що «чутки» про допомогу РФ мають на меті «заплямувати її імідж»

«Ніколи раніше ми не експортували зброю чи боєприпаси до Росії і не плануємо їх експортувати»

Представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити. Про це передає The Guardian.

КНДР заявляє, що «чутки» про допомогу РФ мають на меті «заплямувати її імідж».

«Нещодавно США та інші ворожі сили заговорили про «порушення резолюції» Ради безпеки ООН розпускаючи «чутки про збройні угоди» між КНДР та Росією. Ніколи раніше ми не експортували зброю чи боєприпаси до Росії і не плануємо їх експортувати», – йдеться у повідоленні.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

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