Колаборанти пропонують Шойгу застрелитися

Аналітики ISW припускають, що Путін хоче зробити Шойгу цапом-відбувайлом за провали в Україні

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін хоче зробити очільники міноборони РФ Сергія Шойгу відповідальним за провали російських армійців у повномасштабній війні проти України. Про це йдеться у щоденному звіті ISW. Водночас посіпаки Путіна уже закликають Шойгу застрелитися.

Відзначився яскравим коментарем щодо поразок російського командування в Україні колаборант із Херсона Кирило Стремоусов.

«Так, справді багато хто говорить, що на місці міністра оборони, який допустив такий стан справ, просто міг би, як офіцер, застрелитися», – сказав він.

Російський терорист Ігор Гіркін, коментуючи нове звання глави Чечні, заначив, що той став переможцем у бою «Кадиров проти міноборони».

«У цьому випадку – зайве підтвердження того факту, що зі бою «Кадиров проти міноборони» перший вийшов переможцем і отримав серйозний «статусний пряник». Тепер залишилося дізнатися – які «оргвисновки» зроблені щодо тих, хто програв», – написав він у своєму Telegram.

Експерти ISW прокоментували повідомлення глави Чечні Рамзана Кадирова, який напередодні заявив, що отримав звання генерал-полковника. Аналітики наголосили, що не можуть знайти офіційних доказів підвищення звання Кадирова, однак якщо воно дійсно відбулось, цей факт заслуговує особливої уваги на тлі того, що нещодавно Кадиров розкритикував генерал-полковника Центрального військового округ РФ Олександра Лапіна через провал Росії в Україні.

В ISW зауважили, що можливо Путін вирішив підвищити звання Кадирова, аби зберегти підтримку глави Чечні та водночас дистанціюватись від очільника російського міноборони Шойгу.

«Нове звання Кадирова може бути ознакою того, що Путін готовий заспокоїти більш радикальні та гучні заклики бази силовиків шляхом звичайного військового істеблішменту», – наголосили експерти.

Аналітики додали, що після оголошення часткової мобілізації Кремль опинився під шквалом критики, що, ймовірно, спонукає Путіна зробити «козлом відпущення» у цій ситуації саме міністерство оборони.

«Указом від 5 жовтня Путін відтермінував мобілізацію для всіх студентів, зокрема заочників і магістрів. Путін заявив російським ЗМІ, що через те, що «міністерство оборони не внесло вчасно зміни в законодавчу базу щодо списку немобілізованих, необхідно внести корективи». Ця пряма критика міноборони також є неявною критикою Шойгу, на якого Путін, схоже, поставить відповідальність за невдачі в Україні», – йдеться у звіті експертів.

Однак в ISW наголосили, що Путін, ймовірно, не поспішатиме зі звільненням Шойгу, щоб продовжувати звинувачувати його у постійних провалах армії РФ, а взамін отримати підтримку від інших осіб, зокрема Кадирова та голови ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

«Путін уже працює над тим, щоб покращити свою підтримку серед націоналістичних військових оглядачів і силовиків, таких як Пригожин і Кадиров. 5 жовтня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Пригожин «робить великий внесок у межах своїх можливостей» у зусилля в Росії і відмовився відповідати на запитання щодо критики Пригожиним урядовців», – резюмували експерти.

Додамо, раніше терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін спрогнозував, що у міноборони країни-терористки РФ грядуть кадрові чистки.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін 5 жовтня вперше публічно звинуватив міноборони РФ у провалі мобілізації. Мовляв, міноборони не внесло вчасно зміни до правової бази за списком тих, хто не підпадає під мобілізацію, тож тепер буцімто доводиться вносити корективи.

До слова, британська розвідка повідомляла, що очільник Кремля Володимир Путін усунув міністра оборони РФ Сергія Шойгу від командування військами. Утім публічно він цього не зробить, тому що таке кадрове рішення може негативно вплинути на хід війни в Україні.