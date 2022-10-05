Путін знайшов винних у провалі «могилізації» і цинічно висловився про українську культуру

Заяви господаря Кремля свідчать: у РФ все далеко не за планом

Кремлівський диктатор Володимир Путін сьогодні, 5 жовтня вперше публічно звинуватив міноборони РФ у провалі мобілізації. Каже, там неправильно документи оформили, і тепер він усе виправляє. Мовляв, міноборони не внесло вчасно зміни до правової бази за списком тих, хто не підпадає під мобілізацію, тож тепер буцімто доводиться вносити корективи. Нагадаємо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів.

Крім того, на зустрічі з російськими вчителями Путін дозволив собі заявити, буцімто попри те, що вже понад сім місяців чинить масовий геноцид українців, він «поважає український народ, їхню мову та культуру». Про це пишуть російські ЗМІ.

«Ми завжди, і незважаючи на трагедію сьогоднішніх днів, з величезною повагою ставимося до українського народу та до української культури, до української мови, літератури тощо... Може не було б ось цього сьогоднішнього конфлікту, якби не було спроб деяких сил у самій Україні та на Заході підправити історію та розірвати цю історію на частини», – цинічно сказав диктатор.

Також кремлівський диктатор заявив: результати псевдореферендумів на загарбаних територіях України його «потішили і здивували».

До слова, британська розвідка повідомляла, що очільник Кремля Володимир Путін усунув міністра оборони РФ Сергія Шойгу від командування військами. Утім публічно він цього не зробить, тому що таке кадрове рішення може негативно вплинути на хід війни в Україні.

Нагадаємо, приховану мобілізацію російська влада почала проводити після перших значних невдач своєї армії, ще у травні. До слова, після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Тим часом росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.