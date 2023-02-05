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Колишній прем’єр Ізраїлю: Путін запевнив, що не вб'є Зеленського

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Колишній прем’єр Ізраїлю: Путін запевнив, що не вб'є Зеленського
Нафталі Беннет (на фото ліворуч) та Володимир Путін (на фото праворуч)
фото з відкритих джерел

Експосадовець розповів про спілкування з керманичем Кремля у перші дні війни Росії проти України

Нафталі Беннет, колишній прем'єр Ізраїлю, рік тому приїжджав до Москви. Про деталі свого тодішнього спілкування з Володимиром Путіним нині він розповів у великому інтерв’ю, яке проаналізувало видання The Times of Israel.

«Я знав, що Зеленський під загрозою, у бункері… Я сказав йому (Путіну — прим. ред): «Ти збираєшся вбити Зеленського?». Він відповів: «Я не буду вбивати Зеленського», — згадує Беннет розмову, яка відбулася 5 березня 2022 року.

Він стверджує, що після цього діалогу з Володимиром Путіним одразу ж зателефонував президенту України. «Сказав йому: «Я щойно прийшов із зустрічі, він не збирається вас вбивати». Він запитав мене: «Ти впевнений?». Я сказав — 100 відсотків. Через дві години Зеленський пішов до свого кабінету і зробив у кабінеті селфі, сказавши «Я не боюся». Ось і все», — розповідає власну версію подій початку війни Нафталі Беннет. 


Нагадаємо, що у червні минулого року Нафталі Беннет, який на той час обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїля, вирішив піти з політики.

Нафталі Беннет уперше балотувався в Кнесет у 2013 році у складі партії «Байт Ієгуді», яка під його керівництвом набрала 12 мандатів. 2015 року партія набрала вісім мандатів. Перед виборами 2019 року Беннет та представники «Байт Ієгуді» створили партію «А-Ямін а-Хадаш», яка поступово перетворилася на блок «Яміна».

Уряд Ізраїлю Беннет очолив після виборів у 2021 році. Тоді він, попри обіцянки, створив коаліцію з лівими силами. Як наслідок, з його партії вийшла низка депутатів, а за час прем'єрства Беннета залишили багато давніх радників.

Теги: Ізраїль війна Володимир Зеленський путін

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