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Через ракетний удар по Дніпру євреї наклали на Путіна смертоносне прокляття

Надія Карбунар
glavcom.ua
Через ракетний удар по Дніпру євреї наклали на Путіна смертоносне прокляття
Корбан вдався до нетрадиційних методів боротьби з Путіним
фото з відкритих джерел

Проклясти Путіна раніше пообіцяв бізнесмен Геннадій Корбан

Російська армія 14 січня вдарила ракетами по Дніпру, перетворивши на руїни житловий багатоквартирний будинок. Тим часом, бізнесмен Геннадій Корбан улітку публічно заявив, якщо росіяни ще раз атакують Дніпро, на диктатора Володимира Путіна буде накладено прокляття Пульса де-Нура. 

«Путін, ще раз удариш по Дніпру, отримаєш у відповідь Пульса де-Нура», – написав Корбан у соцмережі. 

Фактично бізнесмен уже виконав одну з умов накладення цього стародавнього єврейського прокляття – попередив жертву.

Через ракетний удар по Дніпру євреї наклали на Путіна смертоносне прокляття фото 1

Пульса де-Нура вважається дуже сильним єврейським прокляттям. Обряд повинен проводитись кількома равинами у певний час та у певному місці. Вважається, що воно діє не лише на євреїв. Реалізується у вигляді тяжкої смерті протягом року. Перекладається Пульса де-Нура як «вогняний удар».

Через ракетний удар по Дніпру євреї наклали на Путіна смертоносне прокляття фото 2

Про обіцянку Геннадій Корбан, очевидно, не забув. Він 14 січня написав на своїй сторінці у Facebook:

«Зайди сюди в ім'я своє і ми просимо тебе, заради святих рядків, які ми читаємо, почути нас і виконати своє судження без зволікань. - א - це тобі, Путін».

Нагадаємо, станом на 10 годину ранку 15 січня кількість загиблих у результаті ракетного удару по Дніпру складає 21 особу, з них одна дитина. 

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.

Теги: армія путін Геннадій Корбан Facebook будинок обряд руїни бізнесмен

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