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Команда Трампа готує нові санкції проти Росії – WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Команда Трампа готує нові санкції проти Росії – WSJ
США не відкидають теми санкцій проти РФ
фото із відкритих джерел

У США обговорюють нові санкції проти Росії

Команда президента США Дональда Трампа готує нові санкції проти Росії. Про повідомила газета The Wall Street Journal, пише «Главком».

Питанням нових санкцій, як зазначається у публікації, опікуються чиновники з Міністерства фінансів та Держдепартаменту. «Тепер вони думають, що мають політичне прикриття, щоб розглянути (посилення санкцій, – «Главком») у тому випадку, якщо Трамп дійсно вирішить, що з нього вистачить Путіна», – йдеться в матеріалі.

Раніше агентство Reuters повідомило, що демократична меншість у палаті представників Конгресу США представила законопроєкт про посилення антиросійських санкцій та посилення підтримки України. Автором ініціативи виступив старший представник партії у комітеті із закордонних справ Грегорі Мікс.

Ймовірно, що законопроєкт є елементом тиску на адміністрацію президента – республіканця Дональда Трампа – з боку його політичних опонентів, пише агентство. Навіть якщо документ у нинішньому вигляді ухвалено не буде, частково він може увійти до двопартійного законопроєкту щодо України.

До слова, кілька радників і членів команди президента США Дональда Трампа дійсно намагаються змінити його позицію щодо Росії в бік більш радикальної.

 

Теги: США санкції Дональд Трамп партії законопроєкт

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