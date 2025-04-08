Трамп погрожує Китаю додатковими митами: реакція Пекіна

Речник МЗС Китаю сказав, що нові тарифи порушують міжнародний торговельний порядок

Речник МЗС Китаю Лін Цзянь підкреслив, що Пекін відстоюватиме свої інтереси у відповідь на запровадження мит президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на китайське МЗС.

«Гегемоністський крок США в ім'я «взаємності» слугує їхнім егоїстичним інтересам коштом законних інтересів інших країн і ставить «Америку понад усе» над міжнародними правилами. Це типовий крок односторонності, протекціонізму та економічного залякування. Китай опублікував позицію уряду Китаю щодо протидії зловживанню тарифами з боку США, щоб висловити нашу серйозну і справедливу позицію», – йдеться у заяві.

Речник МЗС наголосив, що США зловживають тарифною політикою, позбавляючи країни, особливо держави Глобального Півдня, права на розвиток. За його словами, відповідно до аналізу Світової організації торгівлі, «підвищення тарифів США ще більше збільшить розрив у добробуті між країнами, а менш розвинені країни відчують сильніший удар».

Також Лін Цзянь зазначив, що нові тарифи порушують міжнародний торговельний порядок, загрожують безпеці й стабільності глобальних виробничих і постачальних ланцюгів, підривають багатосторонню торговельну систему та гальмують процес глобального економічного відновлення.

«Ми неодноразово підкреслювали, що тиск або погрози на Китай не є правильним способом взаємодії з нами. Китай буде твердо захищати свої законні права та інтереси», – сказав Цзянь.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Однак Китай подав позов до механізму врегулювання суперечок Світової організації торгівлі (СОТ) після оголошення Сполученими Штатами про запровадження тарифів проти всіх торговельних партнерів.

Також Китай анонсував підвищення мит на імпортні товари, що походять зі США, у відповідь на мита, запроваджені президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. 34% мита будуть запроваджені з 10 квітня.

До слова, президент США заявив, що реакція Китаю на запровадження нових американських тарифів стала причиною призупинення угоди щодо продажу застосунку TikTok та його подальшого функціонування на території Америки. Також Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками».

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп погрожує Китаю запровадженням додаткових 50% мит та зупинку всіх перемовин.