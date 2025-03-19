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Пентагон планує звільнити до 60 тис. працівників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Пентагон планує звільнити до 60 тис. працівників
Пентагон готується до масових звільнень працівників
фото із відкритих джерел

Високопоставлений чиновник каже, що приблизно 50-60 тис. робочих місць буде скорочено в Міністерстві оборони CША

У Міністерстві оборони США планується скоротити від 50 до 60 тис. цивільних робочих місць. За словами джерела, менше ніж 21 тис. працівників, які пішли за власним бажанням, залишать свої посади найближчими місяцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Independent.

Звільнення в Пентагоні відбудуться у рамках виконання плану Департаменту ефективності уряду (Doge), очолюваного Ілоном Маском, щодо скорочення персоналу та обмеження набору нових співробітників.

«Щоб скоротити кількість цивільних працівників на 5-8% від загальної кількості – 900 тис. осіб, – Пентагон планує щомісяця звільняти близько 6 тис. осіб», – зазначає видання.

Зазначається, що військових працівників міністерства можуть перевести на вакантні посади, що може вплинути на боєздатність американської армії, вважають у ЗМІ.

Нагадаємо, міністерство оборони США підготувало список співробітників, яких готове звільнити у рамках політики адміністрації американського президента Дональда Трампа щодо скорочення штату федеральних відомств.

Раніше стало відомо, що Пентагон витрачає мільйони на гольф, попри скорочення Трампом бюджету

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Теги: політика США робота праця обмеження Пентагон

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