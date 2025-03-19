Білий дім назвав найкращий спосіб захисту енергообʼєктів України

Зеленський і Трамп обговорили стан української енергосистеми та її захист

Президент США Дональд Трамп вважає, що якби Америка володіла атомними електростанціями України, то це стало б найкращим захистом для них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Лівітт.

Як зазначила Лівітт, під час розмови із Зеленським Трамп обговорив українське електропостачання та атомні електростанції.

«Він сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими заводами завдяки своєму досвіду в електроенергетиці та комунальному господарстві», – каже вона.

На думку Трампа, американська власність на електростанції в Україні стане найкращим захистом для цих об’єктів та підтримкою української енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у Білому домі провів телефонну розмову з президентом України. Очільник США назвав її «дуже хорошою».

Як розповів Трамп, розмова із Зеленським тривала годину. За словами політика, значна її частина ґрунтувалася на вчорашній розмові з главою Кремля, аби узгодити запити і потреби Росії та України.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.