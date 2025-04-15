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Помічники Трампа намагаються змінити його позицію щодо Росії – WSJ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Помічники Трампа намагаються змінити його позицію щодо Росії – WSJ
Нещодавно Трамп поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена
фото: REUTERS/Nathan Howard

Дерсжекретар США Марко Рубіо та спецпредставник в Україні Кіт Келлог закликають Трампа бути більш скептичним

Кілька радників і членів команди президента США Дональда Трампа намагаються змінити його позицію щодо Росії в бік більш радикальної. Як передає «Главком», про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Дерсжекретар США Марко Рубіо та спецпредставник в Україні Кіт Келлог закликають Трампа бути більш скептичним. Вони переконані, що Росія не показала зацікавлення в реальному припиненню війни в Україні. Тож вони просять президента США бути обачнішим у стосунках з Москвою. Таку рекомендацію вони дали під час обговорення можливих санкцій проти Росії.

Але спеціальний посланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який двічі літав до Москви на перемовини з диктатором РФ Володимиром Путіним, упевнений, що Росія готова до миру. І Трамп, за даними WSJ, поділяє його думку.

Ракетна атака Росії по Сумах, через яку загинули 35 українців і ще понад 100 дістали поранень, підкреслила розбіжності між членами вищої команди Трампа. Кіт Келлог казав, що російська атака «переходить будь-яку межу пристойності», а Рубіо назвав її «жахливою» і «трагічною». Коли Трамп реагував на російський удар по Сумах, то сказав, що це «було жахливо», а росіяни «зробили помилку». 

Нещодавно також Трамп поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена.

Очільник США знову стверджує, що президентські вибори 2020 року були сфальсифіковані, і це нібито одна з причин, чому розпочалося повномасштабне вторгнення РФ.

За його словами, Україна не мала починати «конфлікт із Росією», яка в рази перевершує її за силою, і тепер лише сподівається на поставки зброї від Заходу.

До слова, ракетний обстріл Сум став черговим свідченням зневаги російського лідера Володимира Путіна до людських життів. Як зазначає Bloomberg, цей напад також підкреслив відсутність значного прогресу з боку експрезидента США Дональда Трампа в припиненні війни, яку він обіцяв завершити у стислі терміни, повідомляє «Главком».

В агентстві нагадали, що лише за два дні до атаки Путін приймав у Санкт-Петербурзі спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа. У той час як лідери європейських держав рішуче засудили удар по Сумах і прямо поклали відповідальність на Кремль, чинний президент США заявив про «помилку», не згадавши безпосередньо Росію.

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Теги: Дональд Трамп війна

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