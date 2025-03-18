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Поступки й зняття санкцій з Росії? ЦПД попереджає про фейки навколо розмови Трампа з Путіним

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Поступки й зняття санкцій з Росії? ЦПД попереджає про фейки навколо розмови Трампа з Путіним
ЦПД: Подібні повідомлення використовує ворог для підсилення власних інформаційних операцій з метою деморалізувати українців
фото з відкритих джерел

У мережі ширилося, нібито США «розглядають можливість визнання Криму територією РФ»

Напередодні розмови між президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним в інфопросторі активно поширюються маніпулятивні повідомлення про нібито «поступки України» з посиланням на публікації в західних медіа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зокрема, великого поширення набула перекручена інформація з посиланням на статтю New York Times, ніби американська сторона «може погодитись, щоб порт в Одесі перейшов під контроль Росії». Або, що США нібито «розглядають можливість визнання Криму територією РФ» та планують звернутися з такою пропозицією до ООН, з посиланням на видання Semafor.

Також з посиланням на статтю Politico поширювалась інформація, буцімто Україна вже «відкрита для послаблення санкцій проти росії». 

«Всі ці та інші подібні повідомлення є маніпулятивними, вирваними з контексту, часто посилаються на анонімні джерела, але подаються як факт», – наголошують в ЦПД.

Там додають, що подібні повідомлення використовує ворог для підсилення власних інформаційних операцій з метою деморалізувати українців, посіяти розкол і розпач. У центрі закликають критично сприймати інформацію у мережі та довіряти лише перевіреним джерелам. 

Раніше Центр протидії дезінформації заявив, що медіа перекрутили заяву уповноваженого з питань санкцій Владислава Власюка про нібито готовність України до зняття санкцій з Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ЦПД.

У Центрі наголосили, що станом на березень 2025 року Україна не підтримує зняття санкцій з Росії, а у мережі лише перекрутили коментар Владислава Власюка для Politico. 

Також на сайті 44.ua з'явилося інтерв'ю парламентаря Максима Саврасова в якому йдеться, що він разом з колегами готує законопроєкт, який начебто передбачає постановку на військовий облік українських хлопців з 14 років. Однак згодом депутат повідомив, що заяви фейкові, а самої розмови не було.

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Теги: депутат Україна ворог законопроєкт Центр протидії дезінформації фейк

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