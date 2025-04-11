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Трамп заявив, що Маск йому не потрібен

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив, що Маск йому не потрібен
Президент США Трамп вважає, що Маск зробив велику роботу
фото з відкритих джерел

Але все таки президент США зазначив, що Маск йому подобається

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск йому непотрібен, він йому просто подобається. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

Трамп повідомив, що Ілон Маск йому не потрібен, але він йому просто подобається. За словами президент США, Маск зробив велику роботу.

Президент США також заявив, що йому не потрібна Tesla, яку він нещодавно придбав. Трамп каже, що він дозволяє людям в офісі кататися на цьому автомобілі.

Нагадаємо, мільярдер та глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск розмовляв з президентом США Дональдом Трампом про тарифи проти інших країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Раніше Маск критикував жорсткий підхід до мит радника Трампа з питань торгівлі Пітера Наварро, який допомагав у підготовці нових тарифних планів. «Ступінь доктора економіки в Гарварді – це погано, а не добре», – казав про нього Маск.

Натомість Наварро заявив, що Маск продає автомобілі і не розуміється в питаннях тарифів.

Очільник DOGE вирішив напряму звернутися до Трампа щодо тарифної політики. Однак приватні переговори з ним не дали результату, оскільки американський президент напередодні, 7 квітня, оголосив про плани ввести 50% мита на товари з Китаю.

До слова, статки Ілона Маска вперше з листопада опустилися нижче позначки у $300 млрд. Причиною стали нові тарифні заходи президента США Дональда Трампа.

У понеділок, 7 квітня, після чергового падіння акцій Tesla Маск втратив ще $4,4 млрд. За даними індексу мільярдерів Bloomberg, його статки скоротилися до $297,8 млрд. Це стало продовженням втрат у розмірі 3$1 млрд, які Маск зазнав у четвер і п'ятницю попереднього тижня. Загалом від початку 2025 року підприємець втратив вже $134,7 млрд.

Теги: Дональд Трамп Tesla Ілон Маск

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