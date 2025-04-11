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Народилась перша в світі дитина, народжена внаслідок запліднення, виконаного апаратом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Народилась перша в світі дитина, народжена внаслідок запліднення, виконаного апаратом
Нові технології дозволяють уникнути помилки при ЕКЗ
фото із відкритих джерел

У випробуваннях брала участь бездітна пара з Мексики у яких народився здоровий хлопчик

З'явилася на світ перша дитина, зачата за допомогою високоавтоматизованої методики екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Біотехнологічна компанія побудувала робочу станцію, яка проводить усі 23 етапи стандартної процедури у повністю автоматичному режимі. Такий підхід знижує ризик людської помилки у подібних процедурах. Як передає «Главком», про це йдеться у статті Reproductive BioMedicine Online. 

Один із методів ЕКЗ – інтрацитоплазматична ін'єкція сперматозоїда (ІКСІ), за якої сперматозоїд вводиться в яйцеклітину в лабораторних умовах. Цей метод зазвичай застосовується при чоловічому безплідді, тому що сперматозоїдам не потрібно самостійно досягати яйцеклітини. Отримані ембріони потім пересідають у матку. ЕКЗ також можна проводити, змішуючи сперматозоїди та яйцеклітини в лабораторній чашці з надією на запліднення, але цей метод, як правило, менш успішний, хоча й набагато простіший.

ІКСІ вимагає високої точності та професіоналізму від медиків.

«Як і всі люди в будь-якій професії, вони втомлюються і відволікаються, тому трапляються помилки, які можуть знизити шанси на запліднення та народження дитини», – пояснює головний науковий співробітник Жак Коен із Conceivable Life Sciences у Нью-Йорку.

Зазначається, що біотехнологічна компанія Conceivable Life Sciences побудувала робочу станцію, яка проводить усі 23 етапи стандартної процедури ІКСІ у повністю автоматичному режимі. Кожен із них запускається оператором натисканням кнопки при спостереженні за процесом у реальному часі, причому це можна робити навіть віддалено. Досі кожен із цих кроків ІКСІ виконується окремо вручну.

На одному з етапів машина використовує штучний інтелект для вибору найздоровіших сперматозоїдів для запліднення на основі їхнього зовнішнього вигляду. На іншому – знерухомлює сперматозоїди, впливаючи лазером на їхні хвости, щоб їх було легше захопити. Потім вводить сперматозоїди в заздалегідь зібрані яйцеклітини. Подібний підхід тестувався раніше і призвів до народження двох дітей, але тоді деякі етапи виконувалися вручну.

У випробуваннях брала участь бездітна пара з Мексики: у чоловіка – сперматозоїди з порушеною рухливістю; у жінки також проблеми із виробництвом яйцеклітин, тому для процедури використовувалися донорські.

Дослідники випадково відібрали п'ять із восьми донорських яйцеклітин для запліднення за допомогою автоматизованої системи, внаслідок чого отримали чотири ембріони. Три яйцеклітини, що залишилися, – контрольні – запліднені стандартною ручною ІКСІ, і всі вони перетворилися на ембріони.

Потім за допомогою іншої моделі штучного інтелекту вибрали два найкращі ембріони на основі зовнішнього вигляду хромосом. Обидва створені автоматизованою системою, але, за словами Коена, це зовсім не означає, що такий підхід дає здоровіші ембріони порівняно з ручним ІКСІ. Через малу кількість яйцеклітин не можна зробити однозначні висновки, наголошує він.

Уся процедура зайняла близько 10 хв (проти 1,22 хв при ручній ІКСІ), вона наполовину управлялася оператором, що знаходився за 3700 км, але може проводитися  повністю без втручання людини.

Один ембріон не розвинувся, а інший призвів до вагітності, яка успішно вирішилася на 38-му тижні народженням здорового хлопчика, повідомили автори методики у статті для Reproductive BioMedicine Online.

Нагадаємо, громадянку Великої Британії, яка двічі брехала партнерові про свою вагітність, засудили до шести місяців ув'язнення. 

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Теги: дитина штучний інтелект США технології вагітність

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