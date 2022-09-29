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Скількох людей уже мобілізувала Росія: дані Генштабу ЗСУ

Надія Клочко
glavcom.ua
Скількох людей уже мобілізувала Росія: дані Генштабу ЗСУ
Мобілізаційні заходи у РФ офіційно стартували 21 вересня
фото з відкритих джерел

Генштаб ЗСУ прогнозує, що Росія мобілізує більше людей, ніж було офіційного оголошено

В Росії після оголошення часткової мобілізації уже призвали до війська 100 тис. осіб, тобто третину від запланованої кількості. Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління українського Генштабу Олексій Громов на брифінгу 29 вересня.

«В Росії після оголошення часткової мобілізації активно триває призов військовозобов’язаних. На теперішній час уже призвано понад 100 тис. із оголошених 300 тис. осіб», – сказав Громов.

Проте в Генштабі ЗСУ оцінюють, що кількість мобілізованих росіян перевищить цифру 300 тис.

«Ми розуміємо, що оголошена цифра в 300 тис. – не кінцева. Найбільш імовірно, що чисельність відмобілізованих буде значно більша», – зазначив представник Генштабу.

Громов також звернув увагу, що мобілізація в РФ фактично стартувала насправді не 21 вересня, а раніше.

Представник Генштабу ЗСУ також розповів, відповідно до отриманої від полонених окупантів інформації, що мобілізованих у вересні відправляли на фронт менш ніж через тиждень без жодної підготовки.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Після цього російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах. Водночас 27 вересня стало відомо, що оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним росіянам прямо на кордоні з Грузією. 

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: війна росія ЗСУ мобілізація

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