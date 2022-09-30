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«Могилізація». Росіяни б'ються між собою та палять адмінбудівлі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Могилізація». Росіяни б'ються між собою та палять адмінбудівлі
У країні-терористці тривають протести та підпали адмінбудівель
фото з соцмереж

До мобілізованих вояків рашисти ставляться як до біомаси 

 

Від 21 вересня у країні-терористці РФ триває «часткова» мобілізація. У  регіонах федерації прокотилися протести, зокрема, свою незгоду з кривавою політикою Кремля висловили мешканці Дагестану та Тиви. Однак силовики жорстко розганяли мітинги та пакували в автозаки жінок і навіть немовлят.  

Тим часом у містах РФ тривають підпали військкоматів та адмінбудівель. У ніч на 28 вересня невідомий за допомогою пляшки із запальною сумішшю підпалив кімнату у будівлі районної адміністрації Ростова. Спалахнула пожежа. Про це пишуть російські Telegram-канали.

«Могилізація». Росіяни б'ються між собою та палять адмінбудівлі фото 1
«Могилізація». Росіяни б'ються між собою та палять адмінбудівлі фото 2

Тим росіянам, які все ж пішли в армію після отримання повістки, теж ведеться весело. У мережі ширяться відео, в яких умовах розмішують мобілізованих вояків. Їх оселяють і закинутих будівлях або навіть кидають в чистому полі без їжі і тепла.

Наприклад, у місті Новосибірськ мобілізованих розташували на підлозі у занедбаному клубі.

У Казані, де зараз зібрано частину мобілізованих, у тому числі і з Башкортостану обстановка загострилася. У казармах росіяни влаштовують масові потасовки між собою.

Водночас пропагандисти розповідають електорату про «хороші умови» для майбутнього гарматного м'яса. Однак реальна ситуація, як це завжди буває з російською пропагандою, кардинально інша від «намальованої».

«Могилізація». Росіяни б'ються між собою та палять адмінбудівлі фото 3

Нагадаємо, за даними Генштабу, в Росії після оголошення часткової мобілізації уже призвали до війська 100 тис. осіб, тобто третину від запланованої кількості.

Як відомо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Після цього російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах. Водночас 27 вересня стало відомо, що оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним росіянам прямо на кордоні з Грузією. 

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: пожежа росія мобілізація рашисти відео росіяни

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