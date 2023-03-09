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Країна ЄС відмовилася визнати Росію спонсором тероризму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Країна ЄС відмовилася визнати Росію спонсором тероризму
Словенія провалила голосування за визнання Росії спонсором тероризму
фото: euractiv.com

Проєкт резолюції запропонували опозиційні депутати, але його відхилили ще на стадії розгляду

Сьогодні, 9 березня комітет парламенту Словенії з питань зовнішньої політики відхилив пропозицію опозиційної Демократичної партії визнати Росію державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє Euractiv.

Проєкт резолюції запропонували опозиційні депутати, але його відхилили ще на стадії розгляду в парламентському комітеті.

Замість резолюції комітет запропонував винести на голосування проєкт постанови, запропонованої правлячою коаліцією. У ньому містяться загальні заяви про засудження російського вторгнення в Україну, заклики до розслідування військових злочинів, а також заклики до уряду продовжити допомагати Києву.

У правлячій коаліції пояснили своє рішення тим, що включення Росії в список країн, що підтримують тероризм, буде рівносильно покаранню всього російського народу.

У словенському МЗС і зовсім заявили, що ані в європейському, ані в словенському законодавстві немає офіційного списку країн, що підтримують тероризм, і послалися на приклад США, де не стали ухвалювати таку резолюцію, навіть маючи офіційний список країн-спонсорів тероризму.

Раніше Сейм Польщі ухвалив резолюцію про визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму, разом із запропонованою партією PiS поправкою щодо Смоленської катастрофи.

Теги: тероризм партії розслідування Словенія

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