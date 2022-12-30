Ракетний терор РФ: Словенія відправила Україні важливий вантаж

Словенія продовжує допомагати Україні під час війни з РФ

Перші дві вантажівки зі словенською допомогою вже прибули до Хмельницькобленерго

Словенія відправила в Україну вантаж із трансформаторами, генераторами та іншим енергетичним обладнанням, необхідним українським енергетикам. Про це повідомила пресслужба посольства України в Словенії.

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«Дев'ять словенських компаній об’єднались навколо заклику міністерства інфраструктури Словенії та підготували загалом 88 трансформаторів різної потужності, три генератори, ізолятори, перемикачі напруги та інше енергетичне обладнання», – розповіли у посольстві.

Зазначається, що перші дві вантажівки зі словенською допомогою вже прибули до Хмельницькобленерго. Незабаром вони будуть розподілені відповідно до потреб регіонів.

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Нагадаємо, 29 грудня українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.

Раніше повідомлялося, що Банкова назвала кількість ракет, які випустили окупанти. Також у Києві прогриміли вибухи. Стало відомо, що у Дарницькому районі є постраждалі.

Як відомо, Кличко підтвердив вибухи у Києві. До того ж очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль.

Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.