Словенія надасть Україні майже 30 танків: взамін отримає техніку від Німеччини

Словенія передасть Україні десятки танків в обмін на вантажівки від Німеччини

Згідно з угодою між країнами, німці передадуть словенцям 35 важких вантажних машин та п'ять автоцистерн для води

Словенія передасть українським військовим 28 танків M-55 S. Натомість вона отримає від Німеччини 40 вантажівок. Про це повідомляє уряд Словенії.

Відповідну угоду підписали канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб. Зазначається, що, згідно з угодою між країнами, німці передадуть словенцям 35 важких вантажних машин та п'ять автоцистерн для води.

При цьому в офісі прем'єра Словенії зазначили, що угода була укладена у дусі солідарності з українським народом, який стикається з російською агресією, і що цей взаємний обмін також зміцнить оборонну співпрацю між двома країнами.

Зазначимо, що танки M-55 S призначені для знищення військ, бронетехніки та інших бойових машин супротивника. Вони є покращеною варіацією танка Т-55, який перебував на озброєнні у Радянського Союзу.

Нагадаємо, також Берлін відверто сказав, чого очікує від Кремля.

Днями міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 вересня відвідала Київську область. Вона пообіцяла допомогу Україні з розмінуванням.

До слова, нещодавно Збройні сили України отримали від Німеччини ще п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також першу радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби Cobra.

Однак як повідомлялося, Шольц відхилив запит про танки для України – Welt.