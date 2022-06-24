Країни Балтії вимагають: саміт НАТО має стати холодним душем для Росії

За джерелами НАТО, Москва провела імітацію ракетних ударів по країнах Балтії

На саміті НАТО наступного тижня в Мадриді країни Балтії, бажаючи підстрахуватися від російської загрози, проситимуть збільшення контингенту союзників на своїй території, у тому числі у вигляді постійних баз, а не в порядку ротації підрозділів, як це відбувається зараз, пише видання The Times.

«Ці бази можуть вважатися порушенням Основоположного акту НАТО-Росія 1997 року, але вторгнення Москви в Україну вже порушило головний принцип цього акту – вирішення розбіжностей мирним шляхом. Поки російська армія зайнята в Україні, саме час зміцнити сили НАТО в Естонії, Латвії та Литві, щоб забезпечити надійне стримування», – пише Times.

Крім того, на думку видання, провідним військовим державам треба щось робити і зі своєю військовою промисловістю: війна в Україні показала, що її нинішні потужності є явно недостатніми для великої війни.

Країни Балтії занепокоєні поведінкою Москви, адже згідно з джерелами в НАТО, останніми днями Росія провела імітацію ракетних ударів по країнах Балтії. Салм підтвердив інформацію щодо Естонії.

«В цей час проходять навчання, на яких росіяни імітують ракетні удари по території Естонії», – сказав Салм.

Згідно з джерелами в НАТО, російські гелікоптери відпрацьовували атаку. Міністерство оборони Естонії вважає ситуацію дуже серйозною.

«Росіяни вважають, що ми не заслуговуємо на незалежність. Їхні нещодавні операції та стратегічні комунікації підтверджують цей висновок», – попередив Салм.

Нагадаємо, 28-30 червня у Мадриді відбудеться черговий саміт НАТО, який розгляне сучасні виклики для європейської і євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Альянсу, та ухвалить нову Стратегічну концепцію.

Президента України Володимира Зеленського запросили на саміти НАТО та Великої сімки. Президент наголосив, що прийняв обидва запрошення.

Відомо, що лідери країн «Великої сімки» і Північноатлантичного альянсу мають намір в ході майбутніх самітів працювати над посиленням тиску на Росію через її вторгнення в Україну, підкреслюючи при цьому свою стурбованість із приводу позиції Китаю.

Очільниця Представництва НАТО в Україні Карен Мактір повідомила в інтерв'ю «Главкому», що на саміті в Мадриді лідери Альянсу схвалять нову Стратегічну концепцію НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс підготує нову оборонну модель для східного флангу НАТО, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.