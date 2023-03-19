Кремль підбирає наступника Путіну: розвідка повідомила про ситуацію в РФ

Диктатор стає токсичнішим і для зовнішнього світу, і всередині Російської Федерації

Очільник Кремля Володимир Путін стає все більш токсичним не лише для світу, а й для своєї країни. Так, у Росії, а також в межах Кремля наростає незадоволення від того, що відбувається. Про це розповів у ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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Він зазначив, що диктатор стає токсичнішим і для зовнішнього світу, і всередині Російської Федерації.

«Коло звужується і навколо Путіна, він стає все більш токсичним, причому, звичайно, як для зовнішнього світу, так і всередині. І в межах Кремля все більше незадоволення від того, що відбувається. Все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме – геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так вже йдеться про пошук наступника і шукає його вже не Путін», – зазначив Андрій Юсов.

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Нагадаємо, що після рішення Міжнародного кримінального суду диктатор РФ хоче покращити свій імідж в очах російських еліт. Тож, його візит до анексованого Криму та захопленого окупантами Маріуполя стали наслідком рішення МКС, який видав ордер на арешт Путіна.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.