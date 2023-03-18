Ордер на арешт Путіна. Є цікаві нюанси

Вперше видано ордер на арешт діючого глави держави

Поза сумнівом, топ-новиною 17 березня, притому не одноденною, а такою, що матиме довготривалі наслідки, став ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт президента РФ Путіна.

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І в Києві, і в Москві – звісно, по-різному – посадовці різного рангу вже прокоментували подію. Можна очікувати на зливу коментарів від політичних оглядачів, юристів, журналістів. Тож, мабуть, не буду оригінальним, якщо теж висловлю з цього приводу кілька міркувань щодо обставини, які привернули увагу.

Вперше видано ордер на арешт діючого глави держави, та ще й члена РБ ООН, що має у своєму арсеналі ядерну зброю. Вочевидь головний прокурор МКС Карім Хан, який подав відповідне клопотання, і МКС, який це клопотання задовольнив, мали на меті в такий спосіб на весь світ заявити, що для цієї інстанції немає недоторканних осіб.

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І до речі, МКС – єдина міжнародна інстанція, що не визнає імунітету від переслідування глав держав.

Ще один нюанс: зазвичай МКС не афішує своїх процедурних дій. Цього разу інформація про ордер облетіла весь світ. Навіщо це було зроблено? Тут можуть бути варіанти.

Щоб змусити російську владу нарешті схаменутися? Можливо.

Щоб попередити світових лідерів, які цього ще не зрозуміли, що краще триматися від Путіна подалі? Теж можливо.

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Щоб знов-таки оголосити на Путіна сафарі, оскільки вести провадження, поки він на свободі, неможливо? І це можливо.

І ще одне. Для переслідування Путіна з-поміж численних злочинів Карім Хан обрав депортацію до РФ тисяч українських дітей. Але ж це не єдиний, а один з численних воєнних злочинів президента і громадян РФ у їхній війні проти України. Отже можна очікувати на нові ордери МКС для нових фігурантів кримінальних справ за іншими звинуваченнями.

Головне, процес пішов.

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