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Розвідка повідомила, навіщо Кремль відправив спецзагони на окуповані території України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, навіщо Кремль відправив спецзагони на окуповані території України
У Кремлі затвердили новий «порядок» проведення «голосування» на окупованих територіях України, який передбачає можливість взяти участь у незаконних «виборах» на як з російським, так і з українським паспортом
фото ілюстративне

Одним із завдань загонів є подача звітності до 10 березня про готовність до «голосування» працівників підприємств на окупованих територіях

Росія посилює тиск та активізує заходи з імітації так званих «виборів» російського диктатора на окупованих територіях. Для цього спеціально підготовлені загони з Кремля завезли на окуповані території. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

«Для створення фейкової картинки «підтримки» російського диктатора окупанти відрядили на поневолені території спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботами так званих «виборчих комісій», – йдеться у повідомленні.

Одним із завдань цих загонів є подача звітності до 10 березня про готовність до «голосування» працівників підприємств на окупованих територіях, а також надання прогнозу «підтримки» Путіна.

Також у Кремлі затвердили новий «порядок» проведення «голосування» на тимчасово окупованих територіях України, який передбачає можливість взяти участь у незаконних «виборах» на як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу.

«Таке рішення засвідчує провал примусової паспортизації на окупованих територіях України, а також є черговим інструментом російських спецслужб для виявлення «неблагонадійних» українців для здійснення репресій», – зазначили в розвідці. 

У пресслужбі додають, що за наказом Москви окупаційні адміністрації та пропагандисти активно поширюють фейки про начебто «85% підтримки» Путіна на тимчасово окупованих територіях також просувають так звану систему «мобільний виборець», згідно з якою кожен мешканець тимчасово окупованих територій територіях Херсонської та Запорізької областей може «проголосувати» онлайн і «без реєстрації». 

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України так звані президентські вибори розпочнуться вже у лютому. Росія розтягне вибори на три тижні. Дострокове голосування розпочнеться 25 лютого й триватиме до 17 березня. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров стверджує, що окупанти приховують адреси «виборчих дільниць». Вони планують завезти туди військових, колаборантів та бюджетників, щоб «зробити картинку» для пропагандистського телебачення. 

Теги: путін розвідка

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