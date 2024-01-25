Міжнародне розслідування збиття Іл-76 під Брянськом? Кремль зробив промовисту заяву

Речник Путіна каже, якщо й треба щось розслідувати, то тільки не його злочини

Кремль відмовляється від міжнародного розслідування збиття літака Іл-76 під Брянськом. Про це заявив речник російського диктатора Сергій Пєсков, якого цитують росЗМІ.

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Прессекретар Путіна вважає, що міжнародне розслідування потрібне, але мовляв, лише, коли йдеться про вивчення злочинів не Росії, а за словами Пєскова, України. «Міжнародне розслідування потрібне, але якщо ми говоримо про розслідування злочинів київського режиму», - заявив Пєсков.

До відома, російська влада досі не надала жодного логічного пояснення, навіщо саме Україні було збивати літак, у якому за словами окупантів, перебували українські полоненні на обмін.

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До подібних виправдань своїх ймовірних злочинів росіяни вже вдаються не вперше. Саме за такою схемою вони діяли і в Бучі, і в Оленівці. У Бучі російська пропаганда також наполягала, що масові убивства чинили самі українці. Згодом же лавина фактів довела, що звірства чинили російські окупанти.

До слова, тактика залякування окупантами українців не нова і одним із найжахливіших злочинів росіян стала загибель понад пів сотні полонених «азовців» в окупованій Оленівці в ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Тоді РФ заявила, що це сталося нібито внаслідок артобстрілу ЗСУ, однак за дивним збігом гинули чомусь виключно українці, а працівники колонії та окупанти, які мали б охороняти наших військових, не постраждали.

Тоді росіяни підтвердили загибель 53 українських полонених, ще понад 70 отримали поранення. За повідомленнями Telegram-каналів окупантів, у в’язницю начебто поцілила ракета американської артилерійської системи Himars.

Нагадаємо, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.

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Згодом Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву. У повідомленні йдеться про те, що ЗСУ продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Бєлгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області.

До відома, президент Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні падіння літака Іл-7