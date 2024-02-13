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«Рівнозначно поклону Путіну»: Байден розкритикував скандальну заяву Трампа щодо НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Рівнозначно поклону Путіну»: Байден розкритикував скандальну заяву Трампа щодо НАТО
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
фото з відкритих джерел

Коли Байден почув про ці висловлювання пізніше, він був приголомшений

Президент США Джо Байден знову розкритикував Дональда Трампа після того, як той заявив, що заохочуватиме Росію вторгатися в країни НАТО. За словами Байдена, такі коментарі рівнозначні поклону російському диктатору Володимиру Путіну. Про це повідомляє CNN.

«Ці зауваження є одними з найбільш різких на сьогоднішній день критики його ймовірного суперника у зовнішній політиці», –пише видання.

CNN пише, що для Байдена, який більшу частину своєї кар'єри займався питаннями трансатлантичної безпеки, ця заява Трампа була особливо образливою.

За словами людини, знайомої із ситуацією, коли президент почув про ці висловлювання пізніше, він був приголомшений. Пізніше в рамках своєї передвиборчої кампанії він виступив із заявою, в якій засудив ці настрої.

За словами чинного президента, Трамп дивиться на зобов'язання захищати союзників як на тягар. Байден сказав, що Трамп розглядав оборонний альянс як «рекет» і не розумів його ролі в захисті свободи та безпеки.

«Для Трампа принципи ніколи не мають значення. Усе транзакційно», – сказав Байден.

За словами Байдена, противники США були раді, коли почули коментарі Трампа.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що експрезидент США Дональд Трамп становить загрозу для своєї країни, оскільки він відмовляється захищати інших членів НАТО від нападів.

Нагадаємо, колишній президент Дональд Трамп заявив, що під час свого очільництва у США він погрожував лідерам країн НАТО, що «заохочуватиме Росію робити все, що їй заманеться» з державами, які заборгували Альянсу гроші. Білий дім заперечив заяву експрезидента США Дональда Трампа.

Теги: путін росія НАТО США Дональд Трамп

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