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Візит Путіна до Туреччини відкладено: стала відома причина

Христина Петренко
glavcom.ua
Візит Путіна до Туреччини відкладено: стала відома причина
7 лютого стало відомо про перенесення візиту Путіна до Туреччини
фото з відкритих джерел

Як відомо, візит повинен був відбутись 12 лютого

Візит російського лідера Володимира Путіна до Туреччини перенесено на пізніший термін. Як повідомляє видання Hürriyet, причиною стали вибори в Росії.

«Запланований візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини перенесено на пізніший термін… Причиною перенесення став календар виборів у Росії», – повідомляє видання.

Візит президента Росії Владіміра Путіна до Туреччини, ймовірно, відбудеться наприкінці квітня або на початку травня. Про це повідомило в середу російське державне інформаційне агентство «Риа Новости» з посиланням на джерело в Анкарі.

Очікується, що двоє лідерів можуть зустрітися в кінці квітня-на початку травня після місцевих виборів, які відбудуться 31 березня в Туреччині, і президентських виборів, які відбудуться 17 березня в Росії.

Вчора російське видання «Тасс» повідомило про відкладення поїздки Путіна до Туреччини, яка мала відбутись 12 лютого, проте причина не була відомою.

В коментарі пропагандистському виданню прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не може підтвердити вищезгадану інформацію оскільки «жодних термінів (офіційно – «Главком») не оголошували». Водночас він додав, що підготовка до контактів на вищому рівні продовжується.

Зазначимо, що після того, як стало відомо про плани Путіна відвідати Туреччину, речник ЄС Пітер Стано нагадав, що Анкара буде зобов’язана його заарештувати. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, який дійсний у 123 державах світу, які ратифікували Римський статут. Зокрема до цього списку входить й Туреччина.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна. Його підозрюють у незаконній депортації дітей із окупованих територій України до Росії. Як пояснили у суді, є «розумні підстави» вважати, що Путін несе особисту відповідальність за це. Аналогічний ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини за президента РФ Марії Львової-Бєлової. Проте Росія заперечує причетність до воєнних злочинів або насильницького вилучення українських дітей.

Раніше повідомлялось, що Міжнародний кримінальний суд може висунути нове звинувачення Путіну. Юристи-правозахисники, які працюють з прокуратурою України, готують досьє воєнних злочинів для подання до Міжнародного кримінального суду (МКС), звинувачуючи Росію в навмисному спричиненні голоду під час російського вторгнення в Україну.

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Теги: Туреччина росія вибори путін арешт Анкара

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