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Шольц із сенаторами США обговорив подальшу допомогу Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шольц із сенаторами США обговорив подальшу допомогу Україні
Канцлер Шольц прибув до Вашингтона у четвер, 8 лютого
фото: Олаф Шольц/Твіттер

Сьогодні Шольца прийме президент США Джо Байден у Білому домі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з сенаторами США. Вони обговорили подальшу допомогу Україні. Про це Шольц повідомив у Twitter.

«Було приємно знову поспілкуватися з членами Сенату США, які представляють обидві сторони проходу. Україна потребує всієї нашої підтримки, щоб захистити себе від російської агресії», – заявив він.

Канцлер Шольц прибув до Вашингтона у четвер, 8 лютого. Сьогодні, 9 лютого, його прийме президент США Джо Байден у Білому домі. Найважливішою темою, ймовірно, стане підтримка України.

Раніше  Шольц перед візитом до Вашингтона закликав союзників у Європі та США надати більшу підтримку Україні. За словами Шольца, зараз настав момент, коли союзники повинні зробити те, що зараз необхідно, а саме дати Україні можливість захищатися і водночас надіслати дуже чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путін.

Він зазначив, що Україна дійсно захищається всім, що має, втім, щоб вона продовжувала це робити, їй потрібна підтримка.

Нагадаємо, Бундестаг ухвалив держбюджет з допомогою для України. «За» новий бюджет віддали голоси 388 парламентаріїв правлячої коаліції Німеччини, проти проголосували 279 депутатів.

Цього року уряд ФРН може витратити 476,81 млрд євро. Чисті запозичення мають становити 39,03 млрд євро. На військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро.

Раніше Шольц говорив, що Україна може зіткнутися із серйозною нестачею зброї.

Шольц зазначив, що деякі фінансові зобов’язання вже закінчилися, а інші потребують пролонгації. Однак він наголосив, що довгострокові наслідки та витрати, з якими зіткнеться Захід від нездатності зупинити агресію РФ затьмарять будь-які інвестиції.

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Теги: Міноборони путін Україна президент Олаф Шольц

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