Путін дедалі частіше кидає до в'язниці російських науковців: розслідування

«Задача була не знайти винуватих, а в кожному інституті посадити по кілька людей», – стверджує юрист.

За останні шість років російська ФСБ звинуватила в державній зраді понад 10 вчених-фізиків. Їх почали активно саджати за ґрати з 2018 року, коли Володимир Путін почав рекламувати гіперзвукове озброєння. За твердженням юристів, вони затримували фізиків, які не мали стосунку до гіперзвукового озброєння. Про це повідомляє російська служба BBC.

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Журналісти видання розповідають про історії посаджених вчених зі слів родичів та колег. Вперше президент РФ Володимир Путін заговорив про гіперзвукові комплекси у 2005 році, а вже у 2018 році під час послання федеральному зібранню він представив російські гіперзвукові ракети. Паралельно з цим він показував анімаційний ролик, як гіперзвукові ракети летіли в напрямку США.

«Воно буде практично невразливим, а швидкість буде гіперзвуковою. Воно буде наче метеорит», – розповідав тоді Володимир Путін.

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З моменту публічного анонсу також потрапило за ґрати з десяток російських вчених, які займались гіперзвуковою тематикою. Всіх затримали по обвинуваченню в державній зраді.

За словами одного зі співрозмовників видання, Путіну слідчі особисто доповідали по кожному затриманню. Адвокат Євген Смирнов каже, що співробітники ФСБ в приватних розмовах казали, що арешти та звинувачення в продажі державної таємниці щодо гіперзвукової зброї відбуваються «за високим бажанням».

«Вчені з Новосибірська ніколи «Кинджалом» не займались. Вони займались фундаментальними дослідженнями й розробками. Всі ті, які по гіперзвуковій зброї були арештовані, вони й близько не стояли до нього», – заявляє колишній співробітник наукового інституту Володимир Лапигін, який теж був засуджений за державну зраду, а у 2020 році його достроково звільнили.

Підтверджує слова Лапигіна й адвокат Смирнов, який каже, що вчені вивчали саме фізичні процеси, які виникають на гіперзвукових швидкостях. Мета роботи ФСБ продемонструвати, що за таємницями про російські ракети полюють шпигуни, вважає Смирнов: «Потішити его, показати, що російські ракети – найкращі і їх намагаються вкрасти».

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Вчені публікувалися в різних закордонних наукових журналах, брали участь в міжнародних семінарах та конференціях. Експертні комісії не раз перевіряли публікації на наявність в змісті державної таємниці, але цього там не виявляли. Один із родичів заарештованого дивується, що науковців завжди заохочували до публікацій у закордонних журналах, але тепер саме в цих публікаціях «знаходять» шпіонаж і за нього саджають.

За словами Смирнова, майже всі кримінальні справи по державній зраді розвивались однаково. Приходили співробітники ФСБ, шукали серед міжнародних проєктів за 10-15 років й шукали те, що «максимально підходить».

«Задача була не знайти винуватих, а в кожному інституті посадити по кілька людей», – стверджує юрист.

Загалом відомо про щонайменше 12 затриманих вчених: Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк, Валерій Звегінцев, Владислав Галкін, Анатолій Губанов та Валерій Голубкін. Ще прізвища трьох вчених не розкривають, а Володимир Кудрявцев, Роман Ковальов та Дмитро Колкер померли після слідства.

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