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Путін дедалі частіше кидає до в'язниці російських науковців: розслідування

Катерина Іванова
glavcom.ua
Путін дедалі частіше кидає до в'язниці російських науковців: розслідування
Засуджений співробітник Центрального аерогідродинамічного інституту імені Жуковського (ЦАГІ) Валерій Голубкін
фото з відкритих джерел

«Задача була не знайти винуватих, а в кожному інституті посадити по кілька людей», – стверджує юрист.

За останні шість років російська ФСБ звинуватила в державній зраді понад 10 вчених-фізиків. Їх почали активно саджати за ґрати з 2018 року, коли Володимир Путін почав рекламувати гіперзвукове озброєння. За твердженням юристів, вони затримували фізиків, які не мали стосунку до гіперзвукового озброєння. Про це повідомляє російська служба BBC.

Журналісти видання розповідають про історії посаджених вчених зі слів родичів та колег. Вперше президент РФ Володимир Путін заговорив про гіперзвукові комплекси у 2005 році, а вже у 2018 році під час послання федеральному зібранню він представив російські гіперзвукові ракети. Паралельно з цим він показував анімаційний ролик, як гіперзвукові ракети летіли в напрямку США.

«Воно буде практично невразливим, а швидкість буде гіперзвуковою. Воно буде наче метеорит», – розповідав тоді Володимир Путін.

З моменту публічного анонсу також потрапило за ґрати з десяток російських вчених, які займались гіперзвуковою тематикою. Всіх затримали по обвинуваченню в державній зраді.

За словами одного зі співрозмовників видання, Путіну слідчі особисто доповідали по кожному затриманню. Адвокат Євген Смирнов каже, що співробітники ФСБ в приватних розмовах казали, що арешти та звинувачення в продажі державної таємниці щодо гіперзвукової зброї відбуваються «за високим бажанням».

«Вчені з Новосибірська ніколи «Кинджалом» не займались. Вони займались фундаментальними дослідженнями й розробками. Всі ті, які по гіперзвуковій зброї були арештовані, вони й близько не стояли до нього», – заявляє колишній співробітник наукового інституту Володимир Лапигін, який теж був засуджений за державну зраду, а у 2020 році його достроково звільнили.

Підтверджує слова Лапигіна й адвокат Смирнов, який каже, що вчені вивчали саме фізичні процеси, які виникають на гіперзвукових швидкостях. Мета роботи ФСБ продемонструвати, що за таємницями про російські ракети полюють шпигуни, вважає Смирнов: «Потішити его, показати, що російські ракети – найкращі і їх намагаються вкрасти».

Вчені публікувалися в різних закордонних наукових журналах, брали участь в міжнародних семінарах та конференціях. Експертні комісії не раз перевіряли публікації на наявність в змісті державної таємниці, але цього там не виявляли. Один із родичів заарештованого дивується, що науковців завжди заохочували до публікацій у закордонних журналах, але тепер саме в цих публікаціях «знаходять» шпіонаж і за нього саджають.

За словами Смирнова, майже всі кримінальні справи по державній зраді розвивались однаково. Приходили співробітники ФСБ, шукали серед міжнародних проєктів за 10-15 років й шукали те, що «максимально підходить».

«Задача була не знайти винуватих, а в кожному інституті посадити по кілька людей», – стверджує юрист.

Загалом відомо про щонайменше 12 затриманих вчених: Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк, Валерій Звегінцев, Владислав Галкін, Анатолій Губанов та Валерій Голубкін. Ще прізвища трьох вчених не розкривають, а Володимир Кудрявцев, Роман Ковальов та Дмитро Колкер померли після слідства.

Нагадаємо, трьох російських вчених, які створювали гіперзвукові ракети, ув’язнено за державну зраду. Фахівці з аеродинаміки російського Інституту теоретичної та прикладної механіки можуть провести за гратами до кінця життя за, нібито, надуманими владою звинуваченнями

Раніше у Росії за звинуваченням у держзраді вперше засудили школяра.

Розгляд справи відбувався у закритому режимі. У повідомленні пресслужби суду йдеться, що «Лік з 23 грудня 2021 року до 8 лютого 2023 року здійснював візуальне спостереження» та фотографував у Майкопі «місця дислокації» російської військової частини. Фотографії він електронною поштою надсилав «представнику іноземної держави».

Стало відомо, що Росія готує нове покарання для своїх вояків, які відмовляються вмирати за Путіна.

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Теги: росія путін адвокат президент озброєння роман вчені державна зрада

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