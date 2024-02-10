Росія розтягне вибори президента на окупованих територіях на три тижні

Окупанти ходитимуть по домівках цивільних, щоб змусити проголосувати всіх мешканців

На тимчасово окупованих територіях України так звані президентські вибори розпочнуться вже у лютому. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, Росія розтягне вибори на три тижні. Дострокове голосування розпочнеться 25 лютого й триватиме до 17 березня.

Федоров стверджує, що окупанти приховують адреси «виборчих дільниць». Вони планують завезти туди військових, колаборантів та бюджетників, щоб «зробити картинку» для пропагандистського телебачення.

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За словами очільника Запорізької ОВА, окупанти також ходитимуть по домівках цивільних, щоб під прицілом автоматів змусити кожного мешканця проголосувати.

«Будь-які вибори на тимчасово окупованих територіях – незаконні, а їхні організатори будуть переслідуватися законом», – наголосив Федоров.

Як відомо, у Росії президентські вибори призначили на 17 березня 2024 року. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють чинному президентові Путіну висунутись на п'ятий термін.

За даними розслідувань російських медіа, перед кремлівськими чиновниками поставлене завдання забезпечити президентові на цих «виборах» понад 80% голосів.

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Зауважимо, Росія готує суттєві фальсифікації й залякування виборців на окупованих територіях – британська розвідка розкрила, як Путін хоче використати «вибори» на окупованій території.