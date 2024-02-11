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Путін договорився: китайський актор зажадав від Росії повернути Владивосток

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін договорився: китайський актор зажадав від Росії повернути Владивосток
Переказану Путіним альтернативну історію використали проти нього ж
фото з відкритих джерел

Ван назвав «історичні лекції» Путіна «неконструктивними»

Після інтерв'ю Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону, де очільник Кремля назвав «історичні причини» нападу на Україну, американсько-китайський актор Роберт Ву заявив, що за такою логікою Росія повинна віддати Пекіну окупований 100 років тому Владивосток. Про це він написав на сторінці у X, коментуючи допис колишнього співробітника інформаційного агентства «Сіньхуа», а нині фахівця з аналітичного центру Center for China and Globalization (CCG) Зічен Вана.

У своєму повідомленні Ван назвав «історичні лекції» Путіна «неконструктивними».

«Інтерв'ю (Путіна, - ред.) ще раз підтверджує мою упередженість: одержимість історією зазвичай не є конструктивною. Чому ми повинні посилатися на 8 чи 13 століття, а не на 220 рік до нашої ери? Ми живемо в сьогоденні із законами, а не у 8 столітті», – зазначив він.

На цей допис і відреагував Роберт Ву, який написав: «Згідно з історією, Росія повинна повернути нам Владивосток і величезну територію, вкрадену 100 з чимось років тому».

Російський диктатор Володимир Путін під час нещодавнього інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону не зміг приховати судому у нозі.

Нагадаємо, що Путін розпочав своє інтерв’ю з уроку історії, висуваючи неправдиві твердження про суверенітет України. Російський диктатор вкотре повторив свою версію «появи України», зокрема вказавши, що Україну «створив» Володимир Ленін. Путін також додав, що «сформувалася» Україна вже з волі Йосипа Сталіна за результатами Другої світової війни. 

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Теги: росія історія путін Україна актор суверенітет диктатор

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