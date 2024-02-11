Путін договорився: китайський актор зажадав від Росії повернути Владивосток
Ван назвав «історичні лекції» Путіна «неконструктивними»
Після інтерв'ю Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону, де очільник Кремля назвав «історичні причини» нападу на Україну, американсько-китайський актор Роберт Ву заявив, що за такою логікою Росія повинна віддати Пекіну окупований 100 років тому Владивосток. Про це він написав на сторінці у X, коментуючи допис колишнього співробітника інформаційного агентства «Сіньхуа», а нині фахівця з аналітичного центру Center for China and Globalization (CCG) Зічен Вана.
У своєму повідомленні Ван назвав «історичні лекції» Путіна «неконструктивними».
«Інтерв'ю (Путіна, - ред.) ще раз підтверджує мою упередженість: одержимість історією зазвичай не є конструктивною. Чому ми повинні посилатися на 8 чи 13 століття, а не на 220 рік до нашої ери? Ми живемо в сьогоденні із законами, а не у 8 столітті», – зазначив він.
На цей допис і відреагував Роберт Ву, який написав: «Згідно з історією, Росія повинна повернути нам Владивосток і величезну територію, вкрадену 100 з чимось років тому».
Російський диктатор Володимир Путін під час нещодавнього інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону не зміг приховати судому у нозі.
Нагадаємо, що Путін розпочав своє інтерв’ю з уроку історії, висуваючи неправдиві твердження про суверенітет України. Російський диктатор вкотре повторив свою версію «появи України», зокрема вказавши, що Україну «створив» Володимир Ленін. Путін також додав, що «сформувалася» Україна вже з волі Йосипа Сталіна за результатами Другої світової війни.
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