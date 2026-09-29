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Удар по Києву, вибух на заводі у РФ: головне за ніч 29 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удар по Києву, вибух на заводі у РФ: головне за ніч 29 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 29 вересня 2026 року

Росія атакувала Київ ракетами та безпілотниками, президент США Дональд Трамп висловив готовність послабити санкції проти Ірану та спростував заяву посла США в Китаї про можливий продаж американської зброї Пекіну.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 29 вересня.

Удар по Києву

Київ знаходився під ударом балістики
Київ знаходився під ударом балістики
фото з відкритих джерел

Вночі 29 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ балістикою та безпілотниками.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив: «У Соломʼянському районі падіння уламків ракети у дворі будинку. Пожежі немає. У Печерському районі загоряння у триповерховій нежитловій будівлі. У Соломʼянському – влучання в адмінбудівлю об’єкту інфраструктури. Без пожежі».

Трамп прокоментував продаж зброї Китаю

Трамп: Я ніколи про це не чув
Трамп: Я ніколи про це не чув
фото: Reuters

Дональд Трамп спростував заяву посла США в Китаї про те, що під час зустрічі з Сі Цзіньпіном обговорювався продаж американського озброєння Пекіну. 

За словами Трампа, таке питання не порушувалося, а посол міг переплутати Китай із Тайванем.

Вибух на заводі у РФ 

Пожежа після вибуху
Пожежа після вибуху
фото: прокуратура Ярославської області

У Переславль-Залеському окрузі Ярославської області ввели режим надзвичайної ситуації регіонального рівня після вибуху та пожежі на підприємстві з виробництва піротехніки ТОВ «Салют Юг» у селі Кубринськ. 

За офіційними даними МЧС, внаслідок інциденту загинули 14 осіб, одну постраждалу госпитализували з травмами ніг, а 30 вересня в регіоні оголошено днем жалоби.

Трамп запропонував Ірану послаблення санкцій

Трамп запропонував Ірану послаблення санкцій
Трамп запропонував Ірану послаблення санкцій
фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп висловив готовність послабити санкції проти Тегерана та розморозити іранські активи в обмін на конкретні кроки щодо згортання його ядерної програми. 

За даними Axios, відповідна пропозиція створює підґрунтя для потенційного дипломатичного прориву, хоча між сторонами зберігаються істотні суперечності. У той час як Іран прагне зосередити перемовини на скасуванні морської блокади та ситуації в Ормузькій протоці, Білий дім принципово вимагає поступок у ядерній сфері.

Інші важливі новини:

Теги: Дональд Трамп вибух Київ росія санкції США Іран

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