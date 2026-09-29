Удар по Києву, вибух на заводі у РФ: головне за ніч 29 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 29 вересня 2026 року

Росія атакувала Київ ракетами та безпілотниками, президент США Дональд Трамп висловив готовність послабити санкції проти Ірану та спростував заяву посла США в Китаї про можливий продаж американської зброї Пекіну.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 29 вересня.

Удар по Києву

Київ знаходився під ударом балістики фото з відкритих джерел

Вночі 29 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ балістикою та безпілотниками.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив: «У Соломʼянському районі падіння уламків ракети у дворі будинку. Пожежі немає. У Печерському районі загоряння у триповерховій нежитловій будівлі. У Соломʼянському – влучання в адмінбудівлю об’єкту інфраструктури. Без пожежі».

Трамп прокоментував продаж зброї Китаю

Трамп: Я ніколи про це не чув фото: Reuters

Дональд Трамп спростував заяву посла США в Китаї про те, що під час зустрічі з Сі Цзіньпіном обговорювався продаж американського озброєння Пекіну.

За словами Трампа, таке питання не порушувалося, а посол міг переплутати Китай із Тайванем.

Вибух на заводі у РФ

Пожежа після вибуху фото: прокуратура Ярославської області

У Переславль-Залеському окрузі Ярославської області ввели режим надзвичайної ситуації регіонального рівня після вибуху та пожежі на підприємстві з виробництва піротехніки ТОВ «Салют Юг» у селі Кубринськ.

За офіційними даними МЧС, внаслідок інциденту загинули 14 осіб, одну постраждалу госпитализували з травмами ніг, а 30 вересня в регіоні оголошено днем жалоби.

Трамп запропонував Ірану послаблення санкцій

Трамп запропонував Ірану послаблення санкцій фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп висловив готовність послабити санкції проти Тегерана та розморозити іранські активи в обмін на конкретні кроки щодо згортання його ядерної програми.

За даними Axios, відповідна пропозиція створює підґрунтя для потенційного дипломатичного прориву, хоча між сторонами зберігаються істотні суперечності. У той час як Іран прагне зосередити перемовини на скасуванні морської блокади та ситуації в Ормузькій протоці, Білий дім принципово вимагає поступок у ядерній сфері.

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