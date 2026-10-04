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США пропонують Україні та Росії сісти за стіл переговорів до кінця жовтня

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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США пропонують Україні та Росії сісти за стіл переговорів до кінця жовтня
Зеленський зазначив, що місцем проведення зустрічі можуть стати Об’єднані Арабські Емірати
фото з відкритих джерел

Зеленський повідомив деталі майбутньої зустрічі трьох країн

Сполучені Штати запропонували провести до кінця жовтня зустріч за участю України, Росії та США. Йдеться про переговори на технічному рівні у тристоронньому форматі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, інформує «Главком».

За його словами, напередодні він спілкувався з американською переговорною командою. Україна готова долучитися до запропонованого формату.

Зеленський зазначив, що місцем проведення зустрічі можуть стати Об’єднані Арабські Емірати або інша країна, яку визначить американська сторона.

«Американська сторона сьогодні контактує з Україною і Росією і пропонує до кінця жовтня на технічному рівні в тристоронньому форматі провести зустріч», – сказав президент.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив на необхідності терміново посилити допомогу Україні, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

За його словами, озброєння, якого потребує Україна, необхідно виробляти якомога швидше.

Мерц також розповів, що після приїзду до Києва вже тричі чув повітряні тривоги. Він окремо відзначив роботу української системи оповіщення.

Нагадаємо, 3 жовтня Володимир Зеленський сказав Reuters, що готовий зустрітися з Путіним на саміті G20, якщо така зустріч буде присвячена мирним переговорам. Президент також наголосив, що Росія не повинна отримувати нові поступки в обмін на обіцянки припинити війну. «Главком» писав про цю заяву.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова до припинення вогню без попередніх умов і після цього – до дипломатичного врегулювання. За його словами, після припинення вогню сторони можуть перейти до переговорів щодо завершення війни.

Нагадаємо, у вересні Пєсков заявив, що позиція Москви щодо умов завершення війни, яку Путін озвучив у червні 2024 року, залишається незмінною. Як повідомляв «Главком», він також наголосив, що конкретних передумов для переходу до миру наразі немає.

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Теги: США переговори Україна Володимир Зеленський путін росія

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