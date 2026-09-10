Війна триватиме до 2029 року? Команда Трампа оцінила перспективи закінчення війни в Ірані

Закриті дискусії у Білому домі показали значно похмуріший сценарій, ніж публічні заяви президента США про швидке виснаження Тегерана

Високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа обговорили можливість того, що війна з Іраном затягнеться до завершення його президентської каденції та навіть триватиме після приходу наступного глави Білого дому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, відповідні дискусії відбувалися за участю Трампа в Овальному кабінеті та Ситуаційному центрі Білого дому. Серед посадовців, які брали участь в обговореннях, були віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та інші високопоставлені представники адміністрації.

Американські чиновники розглянули сценарій, за якого Тегеран продовжить чинити опір тиску Вашингтона попри військові заходи, морську блокаду та санкції. У такому разі протистояння здатне тривати до завершення президентського терміну Трампа та перейти за межу інавгурації наступного президента США в січні 2029 року.

Такі оцінки суттєво відрізняються від публічних прогнозів самого Трампа. Президент США 9 вересня заявив, що очікує завершення війни практично одразу після проміжних виборів у листопаді. На його думку, Іран намагається протриматися до голосування, щоб вплинути на його результати.

Водночас у приватних розмовах із помічниками Трамп, за інформацією WSJ, неодноразово висловлював бажання якомога швидше завершити війну, яка триває вже сьомий місяць. За цей час загинули 18 американських військовослужбовців.

Попри прагнення до швидкого завершення конфлікту, президент США підтримує довгостроковий економічний тиск на Тегеран. Вашингтон використовує морську блокаду та санкції, щоб змусити іранську владу відмовитися від ядерної програми. При цьому американські військові вже продовжили частину розгортань сил на Близькому Сході на 2027 рік.

Багаторічна війна створила б для Вашингтона одразу кілька проблем. Йдеться про виснаження військових ресурсів США, необхідність тривалої присутності значних сил на Близькому Сході та ризик перебоїв на світовому нафтовому ринку. Особливо чутливим це питання стане напередодні президентських виборів у США 2028 року.

Останні події також засвідчили готовність Тегерана до подальшого загострення. Протягом останнього тижня іранські сили щонайменше тричі запускали ракети по американських військових кораблях, зокрема авіаносцю. Іран також здійснив масштабний ракетний удар по американських силах у Йорданії.

Нагадаємо, що 9 вересня Сполучені Штати знищили п’ять іранських нафтових танкерів після двох спроб Корпусу вартових Ісламської революції атакувати американський військовий корабель балістичними ракетами. На тлі ескалації Brent наблизилася до $100 за барель.