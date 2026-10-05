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Росія звинуватила Японію у спробі зірвати мирні переговори з Україною

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія звинуватила Японію у спробі зірвати мирні переговори з Україною
Заява пролунала після того, як Японія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії
фото: росЗМІ, офіс Президента України

Москва заявила, що нові санкції Токіо нібито віддаляють перспективу довгострокового миру

Росія звинуватила Японію у діях, які, на думку Москви, перешкоджають встановленню довгострокового миру в Україні. Офіційна представниця МЗС країни-агресора Марія Захарова заявила, що Токіо своїми кроками нібито віддаляє перспективу мирного врегулювання, пише «Главком».

Заява пролунала після того, як Японія 2 жовтня оголосила про новий пакет санкцій проти Росії. За словами Захарової, Токіо намагається «не відставати від русофобів» і таким чином сприяє продовженню протистояння. «Недружні випади Японії не залишаться без відповідних заходів у відповідь з боку Росії», – заявила Захарова.

Вона також звинуватила японську владу в тому, що її політика нібито не наближає завершення війни, а навпаки – віддаляє перспективу встановлення миру в Україні.

Нові обмеження Японія запровадила 2 жовтня. Вони передбачають замороження активів 33 російських компаній та дев’яти фізичних осіб. Для операцій із підсанкційними особами та організаціями Токіо встановив дозвільний режим.

Окремо японський уряд запровадив обмеження щодо 35 суден. Вони стосуються, зокрема, надання певних послуг і капітальних операцій, пов’язаних із продажем, орендою або фрахтуванням суден.

Крім того, Японія розширила експортні обмеження. Токіо заявив, що нові заходи ухвалені у зв’язку з ситуацією навколо України та в межах міжнародних зусиль для досягнення миру.

Окупанти назвали дії Японії «недружніми» та пригрозили відповідними заходами. Захарова не уточнила, про які саме кроки може йтися. Японія пояснює обмеження необхідністю діяти разом із міжнародними партнерами для врегулювання ситуації навколо війни.

Варто нагадати, що Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стали першими новими санкціями Токіо щодо Москви за понад рік. 

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Теги: росія Японія санкції переговори війна Україна

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