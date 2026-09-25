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NYT: Путін намагається залякати союзників України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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NYT: Путін намагається залякати союзників України
Путін веде тіньову війну проти Європи
фото: AP

Російський диктатор Володимир Путін шукає способ, який допоможе підірвати західну підтримку України 

Володимир Путін, загрузнувши на полі бою в Україні, вирішив посилити тактику диверсій та «тіньової війни» безпосередньо проти європейських країн. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Західні чиновники та розвідка фіксують різке зростання летальності та масштабів російських провокацій. Серед останніх гучних випадків – виявлення в німецькому аеропорту безпілотника з вибухівкою військового класу та удар по пасажирському потягу поблизу польського кордону. Мета Кремля проста: посіяти страх і паніку серед європейців та змусити уряди НАТО зменшити підтримку Києва.

Оскільки Росія зараз не має сил для прямого військового зіткнення з Альянсом, Москва використовує дешевші, але небезпечні методи. Йдеться про відправку дронів до військових баз, глушіння навігації пасажирських літаків, кібератаки на енергомережі та вербування диверсантів.

Проте у НАТО наголошують, що така тактика не спрацює. За словами генсека Марка Рютте та європейських лідерів, спроби залякування лише спонукають союзників надавати Україні ще більше зброї, як це вже зробила Польща, передавши додаткові ракети для систем Patriot.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна «нульовим пацієнтом», заявивши, що чим більше у нього свободи дій, «тим небезпечнішим стає світ для всіх інших».

Говорячи про російського лідера на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, Зеленський запитав: «Чи можете ви взагалі уявити його без війни? Він – нульовий пацієнт, той, від кого ця ідея війни поширюється далі. І скрізь, де вона поширюється, вона приносить лише біль, нестабільність, нові ризики і, звичайно ж, нові кризи».

Як відомо, Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах. 

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot. 

Теги: росія путін Європа

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