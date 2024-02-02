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Кулеба назвав Орбана проугорським політиком: прем'єр обурився

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кулеба назвав Орбана проугорським політиком: прем'єр обурився
Орбан обурився, що Кулеба назвав його проугорським, а не проросійським політиком
фото з відкритих джерел

Орбан заявив, що ніхто не може судити про політичне керівництво Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розлютився через заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який назвав його проугорським, а не проросійським політиком. Про це він повідомив в інтерв'ю місцевому радіо, передає повідомляє Telex.

Угорець заявив, що ніхто не вправі йому вказувати і судити про його погляди.

За словами Орбана, країна «не повинна опускатися настільки, що хтось інший повинен судити про прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Угорщини». «Мене не цікавить їхня думка з цього приводу. Якби вони це зробили - що й сталося тут, то ми проігноруємо це. Цього не існує», - сказав Орбан.

Він зазначив, що Угорщина є суверенною країною. «Нам не потрібна печатка кошерного схвалення іншої країни, так би мовити. Нам не потрібні вони, щоб судити, хто ми є. Що, чорт забирай? З якого часу нам потрібно, щоб наші слов'янські сусіди вирішували, хто ми?», - заявив угорський прем'єр.

Політик припустив, що, можливо, заява Кулеби планувалася як «дружній жест». «Але ви не можете сказати це про країну, яка поважає себе, а якщо й кажете, то не дивуйтеся, якщо вони вдають, що нічого не чули», – резюмував він.

Нагадаємо, 30 січня в інтерв'ю угорському порталу Telex міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що вважає прем’єра Угорщини Віктора Орбана, а також очільника зовнішньополітичного відомства Петера Сійярто не проросійськими, а проугорськими політиками.

Журналісти поцікавилися у Кулеби, чи вважає він Орбана та Сійярто проросійськими політиками через їхні заяви. «Якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини. Але я думаю, що вони проугорські. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би на нинішньому засіданні, що поважає територіальну цілісність та суверенітет України», – відповів український міністр. Кулеба переконаний Орбан та Сійярто підтримують територіальну цілісність України.

Теги: Віктор Орбан Угорщина Дмитро Кулеба

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