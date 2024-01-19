Майбутня зустріч Єрмака із Сіярто: Банкова повідомила деталі
Співрозмовники обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді.
Сьогодні, 19 січня, голова Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Сторони обговорили майбутній візит Сіярто до Ужгорода. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
«Співрозмовники обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді. З українського боку в заході планують взяти участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник Офісу Глави держави», – йдеться у повідомленні.
Як відзначив Єрмак, українська сторона налаштована на відкритий діалог й обговорення двосторонніх відносин між країнами.
Зокрема голови Офісу президента привітав участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.
Раніше повідомлялося, переговори президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відбудуться після зустрічі міністрів закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з очільником МЗС України Дмитром Кулебою. Очільники відомств мають зустрітися в Ужгороді 29 січня. Там обговорюватимуть підготовку до зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським.
Також відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Як пише видання, зустріч Орбана та Зеленського буде першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку війни.
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