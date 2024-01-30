Кулеба пояснив, чому Орбана та Сійярто не варто вважати проросійськими

Кулеба каже, Орбан та Сійярто є проугорськими політиками

Кулеба переконаний Орбан та Сійярто підтримують територіальну цілісність України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не вважає свого угорського колегу Петера Сійярто та прем'єра Угорщини Віктора Орбана проросійськими політиками. Вони підтримують територіальну цілісність нашої країни. Про це заявив глава українського МЗС в інтерв'ю Telex.

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Журналісти поцікавилися у Кулеби, чи вважає він Орбана та Сійярто проросійськими політиками через їхні заяви.

«Якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини. Але я думаю, що вони проугорські. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би на нинішньому засіданні, що поважає територіальну цілісність та суверенітет України», – відповів український міністр.

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Нагадаємо, вчора, 29 січня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели переговори з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто, який прибув до Ужгорода.

Україна подякувала Угорщині за гуманітарну допомогу, прихисток біженців і лікування поранених військовослужбовців, зазначив глава української дипломатії. За його словами, ключовою темою переговорів була європейська інтеграція України.

Кулеба позитивно відзначив рішення Угорщини «піти на компроміс» на засіданні Європейської ради в грудні 2023 року, коли йшлося про відкриття початку перемовин про вступ України до ЄС. Водночас Кулеба зауважив, що найбільш обговорюваною стала тема прав національних меншин.

До слова, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після свого сьогоднішнього візиту в Україну висловився про процес відновлення довіри між державами, на що може знадобитися тривалий час.

Також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що попереду довгий шлях до зустрічі між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та президентом України Володимиром Зеленським.