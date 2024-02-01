Україна запросила Уругвай долучитися до Глобального саміту миру

Україна зацікавлена у розвитку відносин з Уругваєм

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше провів переговори зі своїм уругвайським колегою Омаром Паганіні. Однією з тем став майбутній Глобальний саміт миру. Про це очільник українського МЗС повідомив у X.

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За словами Кулеби, він підтвердив зацікавленість України у розвитку відносин з Уругваєм.

«Ми обговорили російську агресію проти України та формулу миру президента України Володимира Зеленського. Я запросив Уругвай взяти участь у майбутньому Глобальному саміті миру у Швейцарії», – написав український міністр.

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Кулеба також додав, що під час переговорів обговорив з Паганіні питання двосторонньої торгівлі та відновлення України.

Нагадаємо, Україна вже організувала кілька зустрічей щодо формули миру на рівні радників голів держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною ціллю є залучення якнайбільшої кількості країн до підтримки такої ініціативи.

У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, який пройде на рівні голів держав.

Раніше Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому у Швейцарії «мирному саміті» за участю світових лідерів.

До слова, на другому глобальному саміті миру, після підготовки відповідного плану, Україна готова розглядати запрошення представників Росії.