Єврокомісія готова піти на поступки Угорщині заради допомоги Україні

Брюссель намагається знайти рішення проблеми «угорської блокади»

Європейська комісія готова поступитися деякими вимогами Угорщини, щоб домогтися виділення Україні 50 мільярдів євро. Про це повідомляє The Financial Times.

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Згідно з джерелами видання, Брюссель намагається знайти рішення проблеми «угорської блокади» відтоді, як прем'єр-міністр Віктор Орбан наклав вето на пакет заходів ЄС у грудні.

Проблема стає ще більш актуальною, якщо врахувати, що безвихідна ситуація в Конгресі США означає невизначеність у підтримці Києва з боку Вашингтона, в той час як Росія посилює авіаудари по українських містах.

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Три чиновники, які знайомі з цим питанням, заявили, що як спосіб переконати Орбана відмовитися від свого вето, Єврокомісія готова надати угорському прем'єру можливість у 2025 році зупинити операцію з фінансування на середині шляху.

Євросоюз включить перегляд чотирирічного пакета підтримки наступного року, коли оцінюватиметься, чи потребує Україна грошей і чи виконала вона вимоги для отримання допомоги ЄС. Це дасть Орбану можливість накласти вето на його продовження.

Єврокомісія також готова проводити щорічний аудит допомоги і запровадити пункт про «екстрене гальмування», згідно з яким будь-яка країна зможе винести серйозні побоювання щодо виплат Україні на обговорення саміту лідерів ЄС.

Відповідаючи на запитання, чи буде цього достатньо, щоб Орбан відмовився від свого вето, угорський чиновник сказав: «Поки незрозуміло, але, найімовірніше, так».

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Нагадаємо, 15 грудня премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро від Європейського Союзу.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.