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Єврокомісія готова піти на поступки Угорщині заради допомоги Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Єврокомісія готова піти на поступки Угорщині заради допомоги Україні
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан
фото: Reuters

Брюссель намагається знайти рішення проблеми «угорської блокади» 

Європейська комісія готова поступитися деякими вимогами Угорщини, щоб домогтися виділення Україні 50 мільярдів євро. Про це повідомляє The Financial Times.

Згідно з джерелами видання, Брюссель намагається знайти рішення проблеми «угорської блокади» відтоді, як прем'єр-міністр Віктор Орбан наклав вето на пакет заходів ЄС у грудні.

Проблема стає ще більш актуальною, якщо врахувати, що безвихідна ситуація в Конгресі США означає невизначеність у підтримці Києва з боку Вашингтона, в той час як Росія посилює авіаудари по українських містах.

Три чиновники, які знайомі з цим питанням, заявили, що як спосіб переконати Орбана відмовитися від свого вето, Єврокомісія готова надати угорському прем'єру можливість у 2025 році зупинити операцію з фінансування на середині шляху.

Євросоюз включить перегляд чотирирічного пакета підтримки наступного року, коли оцінюватиметься, чи потребує Україна грошей і чи виконала вона вимоги для отримання допомоги ЄС. Це дасть Орбану можливість накласти вето на його продовження.

Єврокомісія також готова проводити щорічний аудит допомоги і запровадити пункт про «екстрене гальмування», згідно з яким будь-яка країна зможе винести серйозні побоювання щодо виплат Україні на обговорення саміту лідерів ЄС.

Відповідаючи на запитання, чи буде цього достатньо, щоб Орбан відмовився від свого вето, угорський чиновник сказав: «Поки незрозуміло, але, найімовірніше, так».

Нагадаємо, 15 грудня премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро від Європейського Союзу.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва. 

Читайте також: Депутати Європарламенту хочуть позбавити Орбана права голосу в Раді ЄС
Теги: Єврокомісія чиновник Віктор Орбан фінансування Україна

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