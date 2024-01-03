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Кулеба оцінив перспективи України у разі перемоги Трампа на виборах

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кулеба оцінив перспективи України у разі перемоги Трампа на виборах
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Глава МЗС також заперечив можливість «великої угоди» між Путіним та Трампом

Міністр закордонних справ, Дмитро Кулеба вважає, що потенційне повернення Дональда Трампа на пост президента США у 2024 році може не мати негативного впливу на підтримку України, якщо знайти до нього підхід. Про це заявив Кулеба в інтерв’ю на заході NV «Україна та світ попереду 2024».

Коментуючи перспективи переобрання Трампа президентом США, Кулеба сказав, що «з будь-якої ситуації витискати користь для себе, для своєї країни, або повертати ситуацію таким чином, аби можна було цю користь для країни витиснути».
 
«Трамп сприймається завдяки своїм, я би сказав, ультрахаризматичним вчинкам, своїй репутації і фразам. Але хто продав Україні першу американську зброю? Президент Трамп – Javelin. Хто розпочав програму безкоштовної передачі Україні перших військово-морських суден, катерів типу Island і Mark-6? Трамп. Хто воював із «Північним потоком-2» і наклав санкції на відоме, але вже підзабуте судно Fortuna, яке прокладало цей трубопровід? Це був Трамп», – пояснив міністр закордонних справ.

Глава МЗС також заперечив можливість «великої угоди» між Путіним та Трампом.

«Ані тоді велика угода була неможлива, ані зараз, ані в майбутньому. Коли знову про це почнуть писати – забудьте, неможливо, не буде жодних великих угод між Путіним і будь-ким», сказав Кулеба.

«Тому Трамп – це людина, з якою можна працювати, потрібно просто вміти з ним працювати. Якщо він дійде до виборів і якщо він у них переможе, він буде абсолютно іншим, ніж президент Джо Байден, якому ми надзвичайно за все вдячні. Є дуже багато «якщо», але Україна не повинна нічого боятися, жодних виборів і жодних чинних або майбутніх політиків», – резюмував глава української дипломатії.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія та інші країни Європи розробляють стратегію, яка передбачає допомогу Україні у випадку, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США та зменшить підтримку з боку Вашингтона. 

До слова, колишній президент США Дональд Трамп у вівторок подав апеляцію на рішення держсекретаря штату Мен Шенни Беллоуз, яке забороняє йому брати участь у виборах (праймериз) 2024 року. 

Теги: санкції Дональд Трамп вибори у США Україна Дмитро Кулеба

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