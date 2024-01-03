Кулеба оцінив перспективи України у разі перемоги Трампа на виборах
Глава МЗС також заперечив можливість «великої угоди» між Путіним та Трампом
Міністр закордонних справ, Дмитро Кулеба вважає, що потенційне повернення Дональда Трампа на пост президента США у 2024 році може не мати негативного впливу на підтримку України, якщо знайти до нього підхід. Про це заявив Кулеба в інтерв’ю на заході NV «Україна та світ попереду 2024».
Коментуючи перспективи переобрання Трампа президентом США, Кулеба сказав, що «з будь-якої ситуації витискати користь для себе, для своєї країни, або повертати ситуацію таким чином, аби можна було цю користь для країни витиснути».
«Трамп сприймається завдяки своїм, я би сказав, ультрахаризматичним вчинкам, своїй репутації і фразам. Але хто продав Україні першу американську зброю? Президент Трамп – Javelin. Хто розпочав програму безкоштовної передачі Україні перших військово-морських суден, катерів типу Island і Mark-6? Трамп. Хто воював із «Північним потоком-2» і наклав санкції на відоме, але вже підзабуте судно Fortuna, яке прокладало цей трубопровід? Це був Трамп», – пояснив міністр закордонних справ.
Глава МЗС також заперечив можливість «великої угоди» між Путіним та Трампом.
«Ані тоді велика угода була неможлива, ані зараз, ані в майбутньому. Коли знову про це почнуть писати – забудьте, неможливо, не буде жодних великих угод між Путіним і будь-ким», сказав Кулеба.
«Тому Трамп – це людина, з якою можна працювати, потрібно просто вміти з ним працювати. Якщо він дійде до виборів і якщо він у них переможе, він буде абсолютно іншим, ніж президент Джо Байден, якому ми надзвичайно за все вдячні. Є дуже багато «якщо», але Україна не повинна нічого боятися, жодних виборів і жодних чинних або майбутніх політиків», – резюмував глава української дипломатії.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія та інші країни Європи розробляють стратегію, яка передбачає допомогу Україні у випадку, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США та зменшить підтримку з боку Вашингтона.
До слова, колишній президент США Дональд Трамп у вівторок подав апеляцію на рішення держсекретаря штату Мен Шенни Беллоуз, яке забороняє йому брати участь у виборах (праймериз) 2024 року.
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