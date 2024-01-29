Переговори з Сійярто тривали понад шість годин. Кулеба підбив підсумки розмови

Кулеба, Єрмак та Сійярто під час переговорів в Ужгороді

Глава МЗС України на пресконференції за підсумками переговорів заявив, що вони були «відвертими, щирими та конструктивними»

Переговори глав МЗС України та Угорщини Дмитра Кулеби та Петера Сійярто, а також глави офісу президента тривали понад шість годин. Про це повідомила пресслужба МЗС України.

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«6 годин і 10 хвилин – саме стільки тривали переговори міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в Ужгороді», – йдеться у повідомленні.

Глава МЗС України на пресконференції за підсумками переговорів заявив, що вони були «відвертими, щирими та конструктивними».

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Україна подякувала Угорщині за гуманітарну допомогу, прихисток біженців і лікування поранених військовослужбовців, зазначив глава української дипломатії. За його словами, ключовою темою переговорів була європейська інтеграція України.

Кулеба позитивно відзначив рішення Угорщини «піти на компроміс» на засіданні Європейської ради в грудні 2023 року, коли йшлося про відкриття початку перемовин про вступ України до ЄС.

Нашим фахівцям є про що поговорити і є над цим працювати. Домовилися, що відповідні наші міністерства та відомства проведуть предметні секторальні переговори у кожному з проєктів і представлять дорожню карту», – заявив український міністр.

Водночас Кулеба зауважив, що найбільш обговорюваною стала тема прав національних меншин.

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«Ми відмотали цю історію до початків і зійшлися в позиції, що хочемо добросовісно врегулювати це питання. Виходимо з того, що в рамках нашого курсу на членство в ЄС, ми ухвалили освітнє законодавство, яке повернуло систему навчання для національних меншин до реформи 2017 року», – розповів глава МЗС України.

Україна попросила Угорщину надати «вичерпний перелік» запитань щодо захисту угорської меншини на Закарпатті. За словами Кулеби, цей перелік був отриманий і тепер під егідою міністерств закордонних справ обох країн буде створена спеціальна комісія. Через 10 днів вона повинна надіслати на розгляд урядів обох країн документ, що «дасть конкретне розуміння, які питання ще потребують розв’язання, а які вже врегульовані», – пояснив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Єрмак зазначив, що українська сторона налаштована на відкритий діалог й обговорення двосторонніх відносин між країнами. Зокрема голови Офісу президента привітав участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.

До слова, українська сторона налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин і спеціальна комісія під егідою МЗС за 10 днів представить «конкретне розуміння» у цьому напрямку.