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Політики досі бачать Путіна як сильного лідера, а не як зло, яке треба знищити – Кулеба

Катерина Іванова
glavcom.ua
Політики досі бачать Путіна як сильного лідера, а не як зло, яке треба знищити – Кулеба
фото з відкритих джерел

Міністр МЗС зауважив, що в України і партнерів є дві проблеми, і першою з них є те, що не всі друзі України розглядають Путіна як зло

Деякі міжнародні партери досі вважають, що російський диктатор Володимир Путін припустився помилки, почавши агресію проти України, а не розглядають його зло, яке має зникнути з міжнародної політики. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтервʼю Foreign Affairs.

Він зауважив, що в України і партнерів є дві концептуальні проблеми, і першою з них є той факт, що навіть не всі друзі України розглядають Путіна як зло.

«Вони досі вважають його лідером, який припустився жахливої помилки, за яку він має заплатити, а не злом, яке має бути знищено як політичний концепт чи як спосіб ведення міжнародні справи. Якщо ви вважаєте, що він лідер, який припустився жахливої помилки, ви створюєте одну стратегію і один підхід. Але якщо ви вважаєте його злом, яке має припинити своє існування в міжнародній політиці… тоді це інша стратегія», – пояснив очільник МЗС.

На думку Кулеби, деякі друзі так розглядають Путіна попри все, що він дав протягом останніх 20 років свого правління, численних невдалих спроб України домовитися з ним чи перезавантажити з ним відносини.

Другою концептуальною проблемою міністр назвав лінію «Росія не має перемогти в цій війні».

«Ми з першого дня казали, що правильно було б сказати: «Україна має перемогти», тому що «Україна має перемогти в цій війні» і «Росія не має перемогти» – це дві різні стратегії», – акцентував глава МЗС.

Підсумовуючи, Кулеба наголосив, що ці дві концепції є основою недоліків формування міжнародної політики. 

Нагадаємо, Путін припинив помилування ув’язнених, які воюють проти України. Журналісти зауважили, що в російських чатах почала з'являтися інформація, згідно з якою ув'язнених для відправки на війну більше не милують – вони воюють у статусі умовно звільнених. Для цього підпис президента не потрібен.

Так, один із таких колишніх засуджених, який вирішив піти на війну, написав, що якщо раніше ще пів року якось можна було вижити на війні, то зараз треба бути готовому до смерті.

Раніше Глава МЗС також наголосив на тому, що всупереч нарощуванню Україною власного виробництва, західна оборонна промисловість не може виробляти достатньо боєприпасів. Поточний рівень виробництва у країнах ЄС не відповідає ні потребам війни в Україні, ні оборонним потребам самих країн.

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Теги: диктатор Дмитро Кулеба путін міністр росія

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