В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ

Влада міста закликала місцевих жителів негайно йти в укриття

Сьогодні в Одесі близько 16:08 пролунала повітряна тривога. Вже об 16:19 місцеві жителі повідомили про вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Деталі події поки не повідомляють. Мешканцям міста необхідно залишатися в укриттях.

Влада міста закликала місцевих жителів негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Варто зауважити, що фото- та відеозйомка місця події суворо заборонена.

Згодом місцеве видання «Думска» повідомило, що над містом збили ворожу ракету.

Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати території України. Двома ракетами рашисти сьогодні вдарили по Черкаській області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.