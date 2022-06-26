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    Новини

    Боксер Усик сходив до церкви в Лондоні (фото)

    Усик побував в Лондоні - Боксер Усик сходив до церкви в Лондоні (фото)
    Усик побував в Лондоні
    фото: Микола Глеба/Facebook

    Усик зараз активно тренується в Саудівській Аравії перед боєм з Ентоні Джошуа

    Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик, у проміжках між тренуваннями перед боєм з Ентоні Джошуа, навідався до Великої Британії. Українського боксера помітили на службі у церкві в Лондоні. Фото зі знаменитим спортсменом опублікував Микола Глеба.

    «Сьогодні в Лондоні в храмі відбулась несподівана і дуже приємна зустріч з діючим чемпіоном світу по боксу Олександром Усиком !!!Це було надзвичайно приємно, зустрітись, поспілкуватись», – написав прихильник боксера.

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    Боксер Усик сходив до церкви в Лондоні (фото)
    Боксер Усик сходив до церкви в Лондоні (фото)
    Боксер Усик сходив до церкви в Лондоні (фото)

    Нагадаємо, Олександр Усик зараз активно тренується в Саудівській Аравії, де й повинен відбутися його другий бій проти Ентоні Джошуа.

    Поєдинок Усик-Джошуа має відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

    Усик став чемпіоном світу в вересні 2021 року, відібравши титули в Джошуа. Він залишається непереможним боксером: 19 перемог, 13 – нокаутом.

    Перед тим, як залишити Україну та розпочати підготовку до титульного поєдинку, Усик перебував у лавах територіальної оборони через повномасштабне вторгнення, яке було розпочато Росією.

    Для Джошуа це буде другий бій у кар'єрі у Саудівській Аравії. У грудні 2019 року британець зміг тут взяти реванш у Енді Руїза і повернути собі чемпіонські пояси у важкій вазі.

    Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

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    Теги: росія окупанти війна реванш Україна Олександр Усик Ентоні Джошуа окупація #stoprussia
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    Боксер Усик сходив до церкви в Лондоні (фото)