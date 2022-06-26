Боксер Усик сходив до церкви в Лондоні (фото)

Усик зараз активно тренується в Саудівській Аравії перед боєм з Ентоні Джошуа

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик, у проміжках між тренуваннями перед боєм з Ентоні Джошуа, навідався до Великої Британії. Українського боксера помітили на службі у церкві в Лондоні. Фото зі знаменитим спортсменом опублікував Микола Глеба.

«Сьогодні в Лондоні в храмі відбулась несподівана і дуже приємна зустріч з діючим чемпіоном світу по боксу Олександром Усиком !!!Це було надзвичайно приємно, зустрітись, поспілкуватись», – написав прихильник боксера.

Нагадаємо, Олександр Усик зараз активно тренується в Саудівській Аравії, де й повинен відбутися його другий бій проти Ентоні Джошуа.

Поєдинок Усик-Джошуа має відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Усик став чемпіоном світу в вересні 2021 року, відібравши титули в Джошуа. Він залишається непереможним боксером: 19 перемог, 13 – нокаутом.

Перед тим, як залишити Україну та розпочати підготовку до титульного поєдинку, Усик перебував у лавах територіальної оборони через повномасштабне вторгнення, яке було розпочато Росією.

Для Джошуа це буде другий бій у кар'єрі у Саудівській Аравії. У грудні 2019 року британець зміг тут взяти реванш у Енді Руїза і повернути собі чемпіонські пояси у важкій вазі.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

Читайте також: