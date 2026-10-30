Латвія вперше очолить Раду Безпеки ООН: пріоритетом стане підтримка України

Латвія буде протидіяти будь-яким спробам нормалізації російської агресії

З 1 листопада Латвія на місяць перебере на себе головування в Раді Безпеки ООН, керуючи всіма офіційними й неофіційними засіданнями структури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Delfi.

Посол Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десландес підкреслила, що ця місія дозволить країні підвищити міжнародну впізнаваність і продемонструвати відповідальну позицію на світовій арені.

Латвійська сторона планує використати авторські засідання для просування власних безпекових пріоритетів. Головною метою ризької дипломатії у Раді Безпеки є зміцнення національної безпеки через активну підтримку України та протидію будь-яким спробам нормалізації російської агресії.

Латвія докладає послідовних зусиль, щоб війна Росії проти України залишалася серед ключових питань порядку денного, а також для спростування російських дезінформаційних нарративів і роз'яснення глобальних наслідків дій РФ.

Тільки протягом цього року за ініціативи Латвії та європейських союзників відбулося 16 офіційних засідань Ради Безпеки ООН, присвячених українській тематиці. Крім того, країна регулярно організовує неформальні брифінги для дипломатичного корпусу щодо актуальних світових конфліктів.

Раніше латвійський політик Андріс Кулбергс заявив, що президент України Володимир Зеленський наразі може розраховувати передусім на підтримку європейських країн.

За словами Кулбергса, саме європейські держави залишаються головною опорою України в умовах повномасштабної війни. Він наголосив, що під час зустрічі європейських лідерів із Зеленським особливу увагу приділять підготовці України до зимового періоду.

Нагадаємо, 15 жовтня Андріс Кулбергс запропонував європейцям незвичний спосіб підтримки України. На його думку, кожен житель Європейського Союзу міг би щороку жертвувати на допомогу Україні суму, еквівалентну вартості одного келиха пива.