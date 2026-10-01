Президент Латвії заявив про готовність розмістити в країні ядерну зброю за певних умов

За словами Рінкевичса, Конституція Латвії не містить заборони на розміщення ядерної зброї, на відміну від Литви

Президент Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що його країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю, якщо таке рішення буде колективно ухвалене НАТО та виникне відповідна необхідність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

«Якби не було ядерної зброї, у Європі було б більше конвенційних воєн», – так президент Едгар Рінкевич прокоментував повідомлення про те, що Велика Британія запропонувала ядерний захист країнам-учасницям Об’єднаних експедиційних сил (JEF): державам Балтії, Північної Європи та Нідерландам.

За словами Рінкевичса, Конституція Латвії не містить заборони на розміщення ядерної зброї, на відміну від Литви, яка виключає таку заборону зі своєї Конституції. Він підкреслив, що якщо НАТО ухвалить колективне рішення і виникне така необхідність, у Латвії можна буде розмістити ядерну зброю.

При цьому президент наголосив, що наразі жодних конкретних переговорів щодо розміщення ядерної зброї в Латвії не ведеться.

Раніше Сейм Литви підтримав пропозицію вилучити з конституції статтю, яка забороняє розміщувати на території країни ядерну зброю.