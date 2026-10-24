У Латвії виявлено уламки невідомого безпілотника

Апарат міг потрапити в повітряний простір країни ще 18 жовтня, обставини інциденту з’ясовують правоохоронці та військові

У Латвії виявили уламки безпілотника іноземного походження, який, імовірно, потрапив у повітряний простір країни 18 жовтня. Унаслідок інциденту ніхто з цивільних не постраждав, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. Про це повідомили Національні збройні сили Латвії, пише «Главком».

Уламки безпілотного літального апарата знайшли в лісі Лієпненської волості Алуксненського краю. 24 жовтня Державна поліція отримала повідомлення про можливе місце падіння дрона. Після прибуття на місце правоохоронці оглянули лісову ділянку та підтвердили знахідку.

За даними латвійських військових, перші повідомлення про звук, схожий на вибух, у цьому районі надійшли ще 18 жовтня. Збройні сили разом із Державною поліцією розпочали пошуки ймовірного місця падіння безпілотника.

Пошукову операцію припинили через два дні, оскільки наявної інформації було недостатньо, щоб підтвердити обставини інциденту та встановити місце падіння апарата.

Наразі латвійські служби з’ясовують походження безпілотника та обставини його потрапляння на територію країни. Також розпочато службову перевірку, яка має оцінити перебіг інциденту та дії відповідальних служб.

У Національних збройних силах Латвії зазначили, що на момент інциденту інформації було недостатньо для однозначної ідентифікації безпілотника та підтвердження потенційної загрози. Через це критерії для надсилання населенню попередження про небезпеку не були виконані.

За офіційними даними, цивільні не постраждали, пошкоджень цивільної інфраструктури не виявили. Подальших загроз також не зафіксовано.

Нагадаємо, що Молдова оголосила про висилку співробітника посольства Росії в Кишиневі у відповідь на падіння безпілотника з вибухівкою на території країни. Дрон упав приблизно за 100 м від житлового будинку в селі Кіштелніца Теленештського району.