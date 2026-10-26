Біля кордону з Росією почалися найбільші в історії бригади НАТО військові навчання

У маневрах візьмуть участь близько 3 тис. військовослужбовців і 1 тис. одиниць військової техніки

Маневри Resolute Reforger 2026 триватимуть майже два тижні та охоплять східні регіони Латвії

На сході Латвії 26 жовтня розпочалися військові навчання Resolute Reforger 2026 – найбільші за всю історію багатонаціональної бригади НАТО в країні. У маневрах візьмуть участь близько 3 тис. військовослужбовців і 1 тис. одиниць військової техніки. Про це повідомляє Delfi з посиланням на штаб багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, пише «Главком».

Навчання триватимуть до 8 листопада. З 26 жовтня до 2 листопада військові та техніка переміщуватимуться автомобільними дорогами й залізницею з баз Адажі та Цері до районів проведення маневрів.

Навчання охоплять низку регіонів Латвії, зокрема Даугавпілський, Алуксненський, Балвський і Резекненський краї, а також місто Резекне.

Під час навчань підрозділи відпрацьовуватимуть розгортання сил, постачання, управління та зв’язок. Також військові вдосконалюватимуть взаємодію з Національними збройними силами Латвії.

Мета маневрів – перевірити здатність бригади переміщувати підрозділи на великі відстані, забезпечувати їх необхідними ресурсами та координувати дії в польових умовах.

Командир бригади, полковник Девід Брассар, зазначив, що навчання мають продемонструвати готовність військових розгортати боєздатні сили на значних відстанях і підтримувати ефективне управління, контроль та зв’язок. З 4 до 8 листопада підрозділи впорядковуватимуть території, використані під час маневрів, і повертатимуться на військові бази.

Варто нагадати, що у Латвії виявили уламки безпілотника іноземного походження, який, імовірно, потрапив у повітряний простір країни 18 жовтня. Унаслідок інциденту ніхто з цивільних не постраждав, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.