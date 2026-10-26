Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Біля кордону з Росією почалися найбільші в історії бригади НАТО військові навчання

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Біля кордону з Росією почалися найбільші в історії бригади НАТО військові навчання
У маневрах візьмуть участь близько 3 тис. військовослужбовців і 1 тис. одиниць військової техніки
фото: Eucom

Маневри Resolute Reforger 2026 триватимуть майже два тижні та охоплять східні регіони Латвії

На сході Латвії 26 жовтня розпочалися військові навчання Resolute Reforger 2026 – найбільші за всю історію багатонаціональної бригади НАТО в країні. У маневрах візьмуть участь близько 3 тис. військовослужбовців і 1 тис. одиниць військової техніки. Про це повідомляє Delfi з посиланням на штаб багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, пише «Главком».

Навчання триватимуть до 8 листопада. З 26 жовтня до 2 листопада військові та техніка переміщуватимуться автомобільними дорогами й залізницею з баз Адажі та Цері до районів проведення маневрів.

Навчання охоплять низку регіонів Латвії, зокрема Даугавпілський, Алуксненський, Балвський і Резекненський краї, а також місто Резекне. 

Під час навчань підрозділи відпрацьовуватимуть розгортання сил, постачання, управління та зв’язок. Також військові вдосконалюватимуть взаємодію з Національними збройними силами Латвії.

Мета маневрів – перевірити здатність бригади переміщувати підрозділи на великі відстані, забезпечувати їх необхідними ресурсами та координувати дії в польових умовах.

Командир бригади, полковник Девід Брассар, зазначив, що навчання мають продемонструвати готовність військових розгортати боєздатні сили на значних відстанях і підтримувати ефективне управління, контроль та зв’язок. З 4 до 8 листопада підрозділи впорядковуватимуть території, використані під час маневрів, і повертатимуться на військові бази.

Варто нагадати, що у Латвії виявили уламки безпілотника іноземного походження, який, імовірно, потрапив у повітряний простір країни 18 жовтня. Унаслідок інциденту ніхто з цивільних не постраждав, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. 

Читайте також:

Теги: росія військові навчання НАТО Латвія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексвіцепрем'єр України став депутатом Держдуми РФ
Ексвіцепрем'єр України став депутатом Держдуми РФ
27 вересня, 07:45
Водночас російські дипломати заявили, що Москва нібито не прагне конфронтації з НАТО
Росія пригрозила Британії ядерним ударом через «плани» стосовно Калінінграда
29 вересня, 11:59
Польща дозволила пілотам швидше відкривати вогонь по дронах
Польща спростила правила збиття російських дронів і ракет
28 вересня, 21:24
Суд конфіскував грошові кошти Олексія Копайгородського
У РФ ексмер Сочі отримав 15 років ув’язнення
5 жовтня, 13:09
Південна Корея відкинула звинувачення України
Південна Корея звинуватила Україну в необґрунтованих заявах про допомогу РФ
8 жовтня, 06:21
Атака на Київ, удар по підприємству Roshen у Вінниці та стрілянина у Кропивницькому. Головне за день 12 жовтня
Атака на Київ, удар по підприємству Roshen у Вінниці та стрілянина у Кропивницькому. Головне за день 12 жовтня
12 жовтня, 21:00
Росія заявила про підготовку наступних партій пального для США
Росія оголосила, коли до США вирушить перший танкер із дизелем
21 жовтня, 12:08
Росія допустила відновлення відносин із Південною Кореєю
Україно-корейське напруження: Москва надіслала сигнал Сеулу
20 жовтня, 09:59
Україна запропонувала нову схему митного контролю через російські удари
Україна запропонувала перенести митний контроль углиб Польщі та Словаччини
23 жовтня, 12:21

Соціум

Польща зіткнулася з дефіцитом пілотів для F-16 – ЗМІ
Польща зіткнулася з дефіцитом пілотів для F-16 – ЗМІ
Повітряні сили розповіли, скільки США витрачають ракет Patriot лише на один шахед
Повітряні сили розповіли, скільки США витрачають ракет Patriot лише на один шахед
Біля кордону з Росією почалися найбільші в історії бригади НАТО військові навчання
Біля кордону з Росією почалися найбільші в історії бригади НАТО військові навчання
Норвезький депутат порушив заборону, щоб допомогти ЗСУ – NTB
Норвезький депутат порушив заборону, щоб допомогти ЗСУ – NTB
У Воронежі атаковано критично важливий міст
У Воронежі атаковано критично важливий міст
У Воронежі спалахнули пожежі після атаки дронів (відео)
У Воронежі спалахнули пожежі після атаки дронів (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
133K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
61K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua